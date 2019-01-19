Воспитанницы из Чугуевской детской художественной школы имени Ильи Репина получили всемирное признание в первом Интернациональном детском художественном конкурсе-выставке «Новогодний подарок», который прошел во Франции.

Сразу четыре золотые награды для Украины получили талантливые ученицы школы: две — в возрастной категории до десяти лет, и две — в средней возрастной категории (11-13 лет).Десятилетние Дарья Батрева, Любовь Буртелей и одиннадцтилетняя Таисия Череватенко — воспитанницы члена Национального союза художников Украины и Международной ассоциации художников в Америке Владимира Непомнящего, который является директором художественной школы. Одиннадцатилетняя Арина Резченко — ученица преподавателя школы, члена Национального союза художников Украины Ольги Непомнящей. Преподавателей наградили дипломами главы международного жюри конкурса за высокопрофессиональную работу по подготовке победителей.— Ученики нашей школы в очередной раз принимали участие в конкурсе, который проводит Международная академия искусств, культуры и науки в Париже. В этот раз он был посвящен рождественской и новогодней тематике и назывался «Новогодний подарок», — рассказывает Владимир Непомнящий. — Ребята отправили свои рисунки в конце прошлого года, и на днях нам сообщили, что четыре наши ученицы получили золотые медали! Это очень престижно — получить такое высокое признание на международном уровне. Сейчас работы представлены на выставке, которая открылась на Рождество в Париже, затем переехала в Ниццу, а завершится в конце января в Каннах на ежегодном фестивале искусств.По словам директора школы, каждый ребенок мечтает о праздничном подарке, поэтому работы получились очень интересные и трогательные.— Даша Батрева нарисовала комнату, в которой стоит елочка, а под ней — подарки. Сама она держит в руках коробочку, из которой выглядывает собачка. Вот такой подарок она мечтала получить от Санта-Клауса. Люба Буртелей изобразила, как ребенок заглядывает под елку, где куча самых разнообразных коробок с подарками, и тянет рукой одну из них, — рассказывает Владимир Непомнящий. – На рисунке Арины Резченко изображена девочка, которая стоит в комнате возле окна, а рядом, на подоконнике сидит котенок. Они смотрят в окно, где на фоне большой яркой луны пролетает Санта-Клаус. Таня Череватенко нарисовала домик Санта-Клауса и его хозяина рядом с почтовым ящиком и кучей подарков. Он отправляет голубей, которые несут большой конверт с надписью «Мир Украине». Это просто потрясающая работа, очень символичная.Всего в конкурсе приняли участие более двух с половиной тысяч детей со всего мира в возрасте от пяти до 16 лет. Чаще всего, по информации организаторов, участниками являются дети из Китая и Западной Европы, реже — из Восточной Европы.— Поэтому очень ценно и приятно быть среди лучших. Наши дети достойно представили Украину, Харьковскую область и город Чугуев, а Чугуевская детская художественная школа имени Репина в который раз признана лучшей, — гордится воспитанницами Владимир Непомнящий. — Будем и в дальнейшем участвовать в конкурсах международного значения и прославлять Харьковщину – родину великого Ильи Репина.В международном призовом активе школы сейчас 16 наград, среди которых две бронзовые, четыре серебряные и десять золотых медалей, полученных в странах Европы — Франции, Словакии, Италии, Швейцарии.У детворы Харьковской области есть стимул заниматься творчеством – областная власть оказывает всестороннюю поддержку талантливым ребятишкам. По словам Владимира Непомнящего, для юных творческих личностей в области предусмотрена поощрительная программа.Например, стипендией «Надежда Слобожанщины» награждаются молодые дарования региона, которые «в течение года достойно представляли Харьковскую область на конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня, демонстрируя свое мастерство».— Стипендия «Надежда Слобожанщины» — это уникальная возможность поддержать одаренных детей, дать толчок и стимул для того, чтобы они посвятили свою жизнь искусству и прославляли Харьковщину, возможно, даже на мировом уровне, — говорит руководитель области Юлия Светличная. — Мы делаем все возможное, чтобы стимулировать подрастающее поколение заниматься наукой и искусством.Кроме того, как отмечает Владимир Непомнящий, талантливые дети имеют право на бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях Харьковской области.