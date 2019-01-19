Воспитанницы из Чугуевской детской художественной школы имени Ильи Репина получили всемирное признание в первом Интернациональном детском художественном конкурсе-выставке «Новогодний подарок», который прошел во Франции.Сразу четыре золотые награды для Украины получили талантливые ученицы школы: две — в возрастной категории до десяти лет, и две — в средней возрастной категории (11-13 лет).
Десятилетние Дарья Батрева, Любовь Буртелей и одиннадцтилетняя Таисия Череватенко — воспитанницы члена Национального союза художников Украины и Международной ассоциации художников в Америке Владимира Непомнящего, который является директором художественной школы. Одиннадцатилетняя Арина Резченко — ученица преподавателя школы, члена Национального союза художников Украины Ольги Непомнящей. Преподавателей наградили дипломами главы международного жюри конкурса за высокопрофессиональную работу по подготовке победителей.
— Ученики нашей школы в очередной раз принимали участие в конкурсе, который проводит Международная академия искусств, культуры и науки в Париже. В этот раз он был посвящен рождественской и новогодней тематике и назывался «Новогодний подарок», — рассказывает Владимир Непомнящий. — Ребята отправили свои рисунки в конце прошлого года, и на днях нам сообщили, что четыре наши ученицы получили золотые медали! Это очень престижно — получить такое высокое признание на международном уровне. Сейчас работы представлены на выставке, которая открылась на Рождество в Париже, затем переехала в Ниццу, а завершится в конце января в Каннах на ежегодном фестивале искусств.
По словам директора школы, каждый ребенок мечтает о праздничном подарке, поэтому работы получились очень интересные и трогательные.
— Даша Батрева нарисовала комнату, в которой стоит елочка, а под ней — подарки. Сама она держит в руках коробочку, из которой выглядывает собачка. Вот такой подарок она мечтала получить от Санта-Клауса. Люба Буртелей изобразила, как ребенок заглядывает под елку, где куча самых разнообразных коробок с подарками, и тянет рукой одну из них, — рассказывает Владимир Непомнящий. – На рисунке Арины Резченко изображена девочка, которая стоит в комнате возле окна, а рядом, на подоконнике сидит котенок. Они смотрят в окно, где на фоне большой яркой луны пролетает Санта-Клаус. Таня Череватенко нарисовала домик Санта-Клауса и его хозяина рядом с почтовым ящиком и кучей подарков. Он отправляет голубей, которые несут большой конверт с надписью «Мир Украине». Это просто потрясающая работа, очень символичная.
Всего в конкурсе приняли участие более двух с половиной тысяч детей со всего мира в возрасте от пяти до 16 лет. Чаще всего, по информации организаторов, участниками являются дети из Китая и Западной Европы, реже — из Восточной Европы.
— Поэтому очень ценно и приятно быть среди лучших. Наши дети достойно представили Украину, Харьковскую область и город Чугуев, а Чугуевская детская художественная школа имени Репина в который раз признана лучшей, — гордится воспитанницами Владимир Непомнящий. — Будем и в дальнейшем участвовать в конкурсах международного значения и прославлять Харьковщину – родину великого Ильи Репина.
Чугуевские школьники озолотились во Франции
В международном призовом активе школы сейчас 16 наград, среди которых две бронзовые, четыре серебряные и десять золотых медалей, полученных в странах Европы — Франции, Словакии, Италии, Швейцарии.
У детворы Харьковской области есть стимул заниматься творчеством – областная власть оказывает всестороннюю поддержку талантливым ребятишкам. По словам Владимира Непомнящего, для юных творческих личностей в области предусмотрена поощрительная программа.
Например, стипендией «Надежда Слобожанщины» награждаются молодые дарования региона, которые «в течение года достойно представляли Харьковскую область на конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня, демонстрируя свое мастерство».
— Стипендия «Надежда Слобожанщины» — это уникальная возможность поддержать одаренных детей, дать толчок и стимул для того, чтобы они посвятили свою жизнь искусству и прославляли Харьковщину, возможно, даже на мировом уровне, — говорит руководитель области Юлия Светличная. — Мы делаем все возможное, чтобы стимулировать подрастающее поколение заниматься наукой и искусством.
Кроме того, как отмечает Владимир Непомнящий, талантливые дети имеют право на бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях Харьковской области.