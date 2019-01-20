В Харькове зафиксировали очередной рекорд.

18 января в Харькове на площади Свободы зафкисрован рекорд «Самая высокая елка в Украине». Высота харьковской елки в этом году составила 40 метров 49 сантиметров.

Такие цифры озвучила в ходе церемонии фисации рекорда руководитель проекта «Национальный реестр рекордов» Лана Ветрова.

Как уже сообщал «Вечерний Харьков», для новогодних празнеств в конце прошлого года в Харькове установили новую елку стоимостью около 2 миллионов гривен. Предыдущую елку устанавливали в городе последние четыре года. То было самое высокое новогоднее дерево в Украине – 36,2 метра, и его тоже внесли в Национальный реестр рекордов.

Однако самой высокой в мире остается елка, установленная ​​в Дортмунде.

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