В Харькове зафиксировали очередной рекорд.18 января в Харькове на площади Свободы зафкисрован рекорд «Самая высокая елка в Украине». Высота харьковской елки в этом году составила 40 метров 49 сантиметров.
Такие цифры озвучила в ходе церемонии фисации рекорда руководитель проекта «Национальный реестр рекордов» Лана Ветрова.
Как уже сообщал «Вечерний Харьков», для новогодних празнеств в конце прошлого года в Харькове установили новую елку стоимостью около 2 миллионов гривен. Предыдущую елку устанавливали в городе последние четыре года. То было самое высокое новогоднее дерево в Украине – 36,2 метра, и его тоже внесли в Национальный реестр рекордов.
Однако самой высокой в мире остается елка, установленная в Дортмунде.