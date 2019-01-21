Плакат был найден во время уборки на складе Университета Сент-Эндрюса – старейшем университете Шотландии.

Об этом сообщает ZNДоктор Алан Айткин из университета обнаружили таблицу Менделеева, которая датируется 1885 годом. Как сообщается на сайте университета, по мнению исследователей, периодическая таблица является старейшей в мире.Таблица хранилась среди старых плакатов для занятий вместе с реактивами, оборудованием и другими лабораторными принадлежностями, которые скопились с момента открытия факультета химии в этом помещении в 1968 году. Айткин обнаружил сверток в 2014 году.Для того, чтобы сохранить таблицу, исследователям пришлось очистить ее от грязи и мусора, отделить от подкладки, на которой та была закреплена, обработать специальными растворами для выравнивания кислотно-щелочного баланса и устранить разрывы с помощью специальной бумаги из бруссонетии бумажной и пасты из пшеничного крахмала.Менделеев представил свою периодическую таблицу в 1869 году, обнаруженная же таблица больше похожа, хоть и не идентична, на вариант таблицы, который ученый представил в 1871 году. На таблицу нанесены подписи на немецком языке, а надпись Verlag v. Lenoir & Forster, Wien указывает на научного печатника, который работал в Вене с 1875 по 1888 год. Еще одна надпись, Lith. von Ant. Hartinger & Sohn, Wien, указывает на литографа, который умер в 1890 году.