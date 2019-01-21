Плакат был найден во время уборки на складе Университета Сент-Эндрюса – старейшем университете Шотландии.

Об этом сообщает ZN

Доктор Алан Айткин из университета обнаружили таблицу Менделеева, которая датируется 1885 годом. Как сообщается на сайте университета, по мнению исследователей, периодическая таблица является старейшей в мире.

Таблица хранилась среди старых плакатов для занятий вместе с реактивами, оборудованием и другими лабораторными принадлежностями, которые скопились с момента открытия факультета химии в этом помещении в 1968 году. Айткин обнаружил сверток в 2014 году.

Для того, чтобы сохранить таблицу, исследователям пришлось очистить ее от грязи и мусора, отделить от подкладки, на которой та была закреплена, обработать специальными растворами для выравнивания кислотно-щелочного баланса и устранить разрывы с помощью специальной бумаги из бруссонетии бумажной и пасты из пшеничного крахмала.



Менделеев представил свою периодическую таблицу в 1869 году, обнаруженная же таблица больше похожа, хоть и не идентична, на вариант таблицы, который ученый представил в 1871 году. На таблицу нанесены подписи на немецком языке, а надпись Verlag v. Lenoir & Forster, Wien указывает на научного печатника, который работал в Вене с 1875 по 1888 год. Еще одна надпись, Lith. von Ant. Hartinger & Sohn, Wien, указывает на литографа, который умер в 1890 году.

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