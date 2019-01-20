Суперкар Amphi-X позволит обеспеченным владельцам объезжать пробки по Персидскому заливу.По словам создателей, Amphi-X может разгоняться до 418 км/ч на суше и 145 км/ч в воде, почти как современная моторная яхта. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
Вдохновением для создателей транспортного средства стали автомобили премиум-класса Bugatti Veyron ($3,4 миллиона) и Lamborghini Aventador — фавориты миллиардеров. Но в отличие от Veyron, Amphi-X может на полной скорости преодолевать водные дистанции.
При вхождении в воду колеса автомобиля превращаются в турбины-лопасти. Крыша необычного транспортного средства сделана из специального стекла, которое одновременно служит солнечной батареей.
Проект принадлежит студентам университета Монаша в Мельбурне — одному из лучших в Австралии.
Уникальный дизайн колеса позволяет передвигаться по любому ландшафту в любом направлении, поэтому параллельная парковка может отойти в прошлое, утверждает ведущий дизайнер Бэй Чэнь Нань.
«Amphi-X разработан главным образом для рынка в Дубае. Стоимость транспортного средства будет эквивалентна роскошной скоростной моторной лодке или суперкару», — говорит создатель амфибии.