Как показывает практика, выбор, такой, казалось бы, простой вещи – дело нелегкое.

при заболеваниях в области поясничного отдела рекомендуются мягкие матрасы;

матрасы средней жесткости подойдут людям с проблемами в грудном и шейном отделе;

при остеохондрозе и проблемах с осанкой следует покупать жесткие матрасы.

Какое одеяло лучше подходит для зимы

чехол из натуральной ткани;

простегано квадратами (а не параллельными строчками). Такое распределение наполнителя – гарантия, что он не сваляется в процессе эксплуатации;

наполнитель (пух-перо) обработан одним из видов антимоскитной пропитки. Подобная предосторожность позволит пользоваться одеялом людям, склонным к аллергии. Ее могут спровоцировать пылевые клещи. О наличии такой обработки свидетельствует этикетка с маркировкой «Nomite»;

в составе наполнителя преобладает пух (более 60%). Чем больше пуха в составе изделия, тем оно легче, теплее, дороже. К самым качественным относятся те, что с пухом гаги — он не вызывает аллергии. Следом идут модели с наполнителем из утиного, гусиного пуха – цена на них в два раза ниже, а по качеству они нисколько не хуже. И наконец, изделия, имеющие в составе комбинированный наполнитель «пух-перо». Но обращайте внимание на этикетку — в составе комбинированного одеяла должно быть не менее 60% пуха.

Как выбрать удачную подушку для сна

при всех достоинствах изделий с натуральными наполнителями лучше отдать предпочтение синтетическим материалам – микрогелю или силикону (если нет индивидуальной непереносимости). Они гипоаллергенны, долговечны, и их можно стирать;

чехол детской подушки должен быть сделан из 100%-ного хлопка. Это нужно для защиты от статического электричества. Если вы все же хотите отдать предпочтение другим натуральным наполнителем, возьмите подушку с пухом или бамбуковым волокном. При этом важно, чтобы их делали известные производители с хорошей репутацией;

размер подушки для ребенка должен быть немного уже, чем его плечи. Жесткость – средняя и желательно, чтобы ребенок в подушке слегка как бы «проваливался».

Неправильно подобранный матрас может вызвать дискомфорт во время сна, в результате чего вы не только не выспитесь, но и встанете разбитым и уставшим. Что же нужно знать при выборе матраса?Прежде всего определимся с размером. При замере высоты матраса нужно положить его на ровную поверхность. В таком положении кладем на поверхность жесткий метр или нетяжелую рейку – таким образом, чтобы ее концы выступали за боковую поверхность матраса, и измеряем расстояние от поверхности, на которой он лежит, до нижней поверхности рейки. При этом допустимая погрешность в высоте матраса может составлять до 1,5 см – это не является производственным браком.Выбирая этот предмет для сна, нужно учитывать вес, возраст, физиологические особенности и наличие заболеваний опорно-двигательного аппарата.Новорожденным. В первые годы жизни позвоночник малыша находится на стадии формирования, поэтому врачи советуют покупать для новорожденных максимально жесткие беспружинные матрасы.Детям от 2 до 13 лет. Когда малыш вырастает из детской кроватки, приходит время перекладывать его в полноценную кровать. Для такой кровати матрас покупается на несколько лет, поэтому следует учитывать, что по мере взросления вес ребенка меняется. Для детей от 2 до 13 лет стоит выбирать матрасы средней жесткости, ближе к жесткой. Это могут быть как пружинные, так и беспружинные модели.Для подростков и молодежи до 25 лет. Позвоночник продолжает формироваться до 25 лет, поэтому до достижения этого возраста мягкие матрасы нежелательны. Подросткам и молодым людям подойдут модели средней жесткости, а если есть проблемы с излишним весом – матрасы повышенной жесткости.Людям от 25 до 50 лет. В таком возрасте матрас приобретается в зависимости от веса человека и его предпочтений. Худым людям (до 55 кг) подойдут мягкие матрасы без кокосовой койры либо с толстой прослойкой из мягких слоев поверх кокоса. Людям средней комплекции (от 55 до 90 кг) лучше выбирать изделие средней жесткости. При этом следует обратить внимание на максимальную нагрузку для конкретного экземпляра (она не должна превышать 140 кг на спальное место, в противном случае матрас будет казаться слишком жестким). Для людей весом более 90 кг подойдут матрасы с высокой степенью жесткости. Это могут быть изделия с усиленным пружинным блоком или с двойным слоем кокосовой койры. Если у партнеров наблюдается большая разница в весе, следует ориентироваться на больший вес.Людям старше 50 лет не рекомендуется спать на жестких матрасах из-за риска возникновения проблем в межпозвоночных дисках. Лучше всего остановить свой выбор на мягких и среднежестких моделях.Людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Если у вас имеются какие-либо проблемы с позвоночником, перед выбором матраса следует обратиться к специалисту. Каждый случай индивидуален и требует квалифицированной помощи врача.Общие рекомендации таковы:В первую очередь специалисты рекомендуют ориентироваться на температуру воздуха в спальне. Одеяло из бамбука или шелка будет в самый раз, если в комнате не ниже +20°С (+20…+25°С). В случае, когда колеблется около +19°С, следует отдать предпочтение синтетическим наполнителям. Цифры на градуснике +16…+18°С? Значит пришло время приобретать шерстяное одеяло. А когда отметка опускается ниже +16°С, не обойтись без пухового. Каждое из них имеет свои особенности.Пуховые одеяла хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Они легкие и прекрасно согревают.Признаки отличного качества модели:. Если у вас бронхиальная астма и аллергия на шерсть, от таких одеял лучше отказаться. Люди, у которых нет этой патологии, имеют возможность лечить ими заболевания суставов и позвоночника (ревматизм, остеохондроз). Ланолин, который содержится в шерсти животных, благотворно влияет на обменные процессы и действует согревающим образом.Но, к сожалению, такие одеяла нравятся не только людям, но и моли, поэтому необходима регулярная специфическая обработка.Модели такого вида бывают из «термоскрепленной» шерсти. Маркировка «Downfill» означает, что основа – сетка из полиэфирных частиц. Именно благодаря ей держатся тонкие слои натуральных волокон. Изделие достаточно прочное – выдерживает стирку. Следует обратить внимание, чтобы количество синтетики в составе модели не превышало 30%.дает ощущение прохлады в жаркое время года, а зимой замечательно согреет. Легкое, уютное, оно отталкивает пыль и не электризуется. Изделия из овечьей шерсти — несколько тяжелее, зато немного дешевле. А еще они значительно мягче, меньше колется.считаются самыми теплыми. Однако пот они почти не впитывают. Оставаясь сухими даже во влажных помещениях, замечательно греют, но не обеспечивают качественную терморегуляцию.Если вы предпочитаете спать, лежа на спине, нужна подушка средней высоты (от 8 до 10 см) средней жесткости и с углублением для головы.Для сна на боку требуется довольно высокая и жесткая опора, которая заполнит пространство между ухом и плечом и будет поддерживать шею на должном уровне. При этом высота подушки должна быть равна ширине плеча – отрезку от плечевой точки до основания шеи.Для тех, кто любит спать на животе, нужна мягкая, тонкая, почти плоская опора высотой 6–8 см. Если во время сна на животе подушка для головы не нужна, то ее стоит подложить под живот, чтобы избежать болей в пояснице.Тем, кто постоянно вертится, необходима невысокая мягкая подушка, которую легко подстроить под разные позы.Если вы точно не знаете, в какой позе спите, проведите небольшой эксперимент: когда ляжете спать и почувствуете приближение дремоты, поочередно полежите на боку, на спине и на животе. Оцените, какое положение тела было самым удобным. К примеру, если вы 20–30 минут пролежали на боку и не смогли уснуть, значит, это вряд ли ваша привычная поза. Кроме того, обратите внимание на то, в каком положении тела вы просыпаетесь.Чтобы правильно выбрать подушку для ребенка следуйте следующим советам:При покупке будьте максимально дотошны: рассмотрите подушку и чехол со всех сторон, проверьте плотность, запах и качество швов, а также не забудьте о гипоаллергенных свойствах и наличие специальных указателей «для детей» (желательно с указанием возраста).Примите во внимание, что врачи не рекомендуют покупать подушки детям младше двух лет. Это может негативно сказаться на развитии их опорно-двигательного аппарата.