В Харькове бывшие военные проходят курсы переподготовки при поддержке НАТО.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
По информации чиновников, программа действует с 2009 года. За это время более 1500 бойцов ВСУ получили дополнительные знания по английскому языку, менеджменту или компьютерным технологиям.
По завершению обучения слушатели получат свидетельство о повышении квалификации и сертификаты международного образца. В этом году до конца марта 20 экс-военных с базовым высшим образованием освоят специальность "коммуникационные и информационные технологии".