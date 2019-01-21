В Харькове бывшие военные проходят курсы переподготовки при поддержке НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По информации чиновников, программа действует с 2009 года. За это время более 1500 бойцов ВСУ получили дополнительные знания по английскому языку, менеджменту или компьютерным технологиям.

По завершению обучения слушатели получат свидетельство о повышении квалификации и сертификаты международного образца. В этом году до конца марта 20 экс-военных с базовым высшим образованием освоят специальность "коммуникационные и информационные технологии".

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