19 января в 277 православных храмах Харькова и области состоялись торжества по случаю Крещения.

Для их проведения в Харьковской области было оборудовано 145 открытых водоемов и источников. Участие в мероприятиях приняли около 95 тысяч граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Охрану публичной безопасности и порядка осуществляли 1250 сотрудников Национальной полиции и 120 военнослужащих Нацгвардии.Во время проведения массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не выявлено.