Дом-музей Ван Гога в городе Дренте предположительно получил неизвестную работу Винсента Ван Гога, которая может стоить десятки миллионов евро.

Полотно передала музею 92-летняя жительница Гааги, передает Росбалт. До этого времени картина считалась семейной реликвией и передавалась по наследству. Ненадлежащие условия хранения нанесли ей определенный ущерб.На картине, стиль которой, по мнению экспертов, очень близок к манере Ван Гога, изображено помещение бара. Еще одним указанием на авторство является подпись «Винсент». На установление подлинности картины может потребоваться около года. До этого времени картину поместят в хранилище, а посетителям музея представят его копию.Эксперты пока не установили, что за бар может быть изображен на картине. Есть предположение, что он находился в Гааге, где Ван Гог жил в 1869-1873 и 1881—1883 годах. Такое мнение основывается на том, что на картине на одном из столов присутствует бокал с пивом, которое было популярно в Гааге, в то время как в Амстердаме и его округе в барах подавали преимущественно женевер (голландский крепкий спиртной напиток) или джин.