В топ-10 инфраструктурных проектов Украины попали продолжение третьей линии харьковского метрополитена и Мусороперерабатывающий комплекс в Харьковской области.

Об этом сообщает издание НВ, которое составило рейтинг проектов.Стоимость: порядка 12 млрд грн (387 млн евро)Сроки реализации: 2019-2022Проект финансируется за счет кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Он предусматривает строительство участка метрополитена длиной 3,47 км с двумя станциями - Державинская и Одесская, а также электродепо Алексеевское с соединительной веткой 0,79 км.В рамках этой затеи Харьковский метрополитен еще и закупит 85 вагонов, которые позволят экономить на электроэнергии до 30 млн грн ежегодно.Метро будет подземным, а станции, сделанные открытым способом, оборудуются лифтами для маломобильных людей.Стоимость: 1,1 млрд грнСрок реализации: 2017-2019В Дергачевском районе под Харьковом строят не просто предприятие по переработке твердого бытового мусора, а целый комплекс. Он включает линию сортировки, систему сбора полигонного газа на нескольких мусорных свалках. Газ планируют перерабатывать в электроэнергию и передавать ее в сеть госкомпании Укрэнерго.Ключевая часть проекта – строительство современного санитарного полигона-биореактора. Его конструкция исключает возможность возникновения пожаров, а также попадания фильтрата в подземные воды.Мощность предприятия – 400 тыс. т твердых бытовых отходов в год. Новый полигон рассчитан более чем на десять лет работы.