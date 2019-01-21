18 января около 19:05 в Шевченковском районе Харькова 56-летняя женщина получила травмы из-за упавшей на нее сосульки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.Пострадавшую харьковчанку доставили в больницу скорой и неотложной помощи, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, перелом и рану руки. Информацию о происшествии стражи порядка внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, по данному факту назначили проверку.