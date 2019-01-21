Возможно, вам кажется, что вы не страдаете от того, что не спите ежедневно положенных 7 или 8 часов.

Но организм не обманешь – ответом на недосып будут определенные реакции. Проблема в том, что их не всегда правильно интерпретируют. Специалисты назвали семь таких неочевидных признаков недосыпа, сообщает МедикФорум.При недостатке сна организм сокращает производство гормона лептина, ответственного за насыщение. Как следствие, возрастает аппетит, причем хочется всегда чего-то очень калорийного.Вместо того, чтобы думать о диете, подумайте: достаточно ли вы спите. Растущая полнота при недосыпе кажется неочевидным признаком, но на самом деле все закономерно: при недосыпе замедляется обмен веществ, и жиры не расщепляются, а откладываются на животе и бедрах. Набор веса в таких случаях обычно составляет один—два килограмма в месяц.Ее тоже часто связывают с чем угодно, но часто растущая раздражительность – это неочевидный признак того, что нервная система «просит» для себя возможности отдохнуть. При недосыпе, как правило, раздражительность возникает на пустом месте – абсолютно по любому, самому мелкому поводу.Память на фоне недосыпа подводит человека, поскольку нервная система «оптимизирует» свою работу в условиях недостатка отдыха. Психика отсекает все ей ненужное – то есть массу деталей, которые хоть и не имеют исторически важного значения, в жизни конкретно человека могут как раз значить многое.Недосып снижает моторные функции, и появление на теле непонятных синяков тоже может быть неочевидным признаком того, что организм страдает от слишком малого количества сна. Человек недосыпающий часто становится неуклюжим, ударяется, натыкается на предметыДа, и она тоже – неочевидный сигнал о том, что нервная система нуждается в более продолжительном отдыхе.При частом недосыпе глазные мышцы не успевают восстановиться за ночь и спазмируют. В результате картинка в глазах теряет четкость, может возникать ощущение дымки.