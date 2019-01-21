Какой газ получается из бытовых отходов. Изучением этого вопроса занялись специалисты.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, тестирование проводят на участке Дергачевского полигона ТБО, который уже законсервирован. Там пробурили 17 скважин. К каждой из них подключили специальный прибор для вычисления состава газа: количеству в нем метана, углекислого газа, кислорода и окислов серы.Эти данные необходимы специалистам, чтобы подобрать нужное оборудование для переработки газа в электроэнергию. Исследование планируется завершить в начале февраля. Это станет одним из этапов строительства в Дергачах мусороперерабатывающего завода. Скважины будут лишь его внешней частью. Их соединят единой магистралью.- Магистраль будет тянуться на строящийся полигон. Там будет проводиться очистка газа на газовой станции, дальше газ будет направляться в газопоршневые установки, сжигаться, и так будет вырабатываться электроэнергия, - рассказал главный энергетик проекта Илья Затолока.По прогнозам специалистов, в начале работы мусороперерабатывающего комплекса на полигоне планируют вырабатывать около 2 МВт электроэнергии в час, а в последующем - увеличить эти показатели до 6 МВт.Смонтировать всю газовую систему намерены этим летом. Чтобы увеличить объемы перерабатываемого газа, на действующем полигоне планируется пробурить еще 30 скважин. Благодаря новым технологиям, уверяют специалисты, окружающей среде будет наноситься минимальный вред. Кроме того, обещают на предприятии, неприятные запахи ощущаться практически не будут.Проект строительства комплекса по переработке ТБО с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии инвестирует Мировой банк реконструкции и развития. Мусороперерабатывающий комплекс будет включать в себя новый современный полигон, установки сбора и переработки газа. Производственной частью станет здание линии сортировки общей площадью 4 тысячи кв. м.На сегодняшний день завершено строительство первых двух карт, строятся еще две, начато строительство цеха сортировки, сообщили на предприятии. Основной объем земляных работ планируется выполнить в течение четырех месяцев. К концу весны – завершить фундаментные работы и перейти к монтажу здания. Параллельно проведут установку оборудования.Однако данный процесс чуть затянется, не скрывают в мэрии. Ранее планировали мусороперерабатывающий комплекс сдать в 2019 году. Однако теперь обещают к концу 2019 года лишь закончить строительство линии сортировки бытовых отходов. На ней будут разделять пластик, бумагу, остатки строительных материалов и стекло.По оценке специалистов, мощность сортировочной линии комплекса составляет 80 тыс. тонн несортированного и 40 тыс. тонн – сортированного мусора в год. Когда же мусороперерабатывающий комплекс запустят на полную, то технологии, которые будут использоваться, позволят получать из мусора 13,5 – 42 млн кВт электроэнергии в год.