Заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал о том, чем занимался в Харькове офицер полиции Алексей Логвиненко, который на днях подвергся нападению вооруженных преступников.

"В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей стране", - написал он в Facebook.