Если самым значимым событием 2019 года будут выборы президента, то одним из важных событий этой недели стало формирование единой позиции со стороны губернатора Харьковской области Юлии Светличной и министра внутренних дел Арсена Авакова, относительно необходимости противодействия незаконным схемам в грядущей избирательной и выборной компании.