Если самым значимым событием 2019 года будут выборы президента, то одним из важных событий этой недели стало формирование единой позиции со стороны губернатора Харьковской области Юлии Светличной и министра внутренних дел Арсена Авакова, относительно необходимости противодействия незаконным схемам в грядущей избирательной и выборной компании.В своем комментарии под постом Авакова в Facebook глава облгосадминистрации отметила, что не допустит никаких теневых схем во время агитации и фальсификации во время выборов. Светличную поддержали правозащитники, преподаватели вузов, активисты и общественные деятели: «Полностью поддерживаю. Никаких «схем» по обману людей, админресурса, скупки голосов или других «механизмов» фальсификации выборов. Уже в ближайшие дни проведём координационное совещание с областными правоохранителями, общественными организациями, активистами и всеми причастными к избирательному процессу. Все должно пройти в строгом соответствии с Законом. Любые провокации по отношению к любому кандидату вне зависимости от статуса и позиции также будут жёстко пресекаться. Позиция однозначная. Определяться с выбором будут украинцы, а не «черные технологи» и лжецы».
И теперь к другим важным и интересным событиям недели в Харьковской области.
Харьковщина находится среди лидеров по внедрению реформы сельской медицины. Об этом заявил Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания 14 января, которое было посвящено вопросам строительства сельских амбулаторий в регионах, а также внедрению системы телемедицины.
Заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, который принял участие в совещании, отметил, что из нововведений учреждения здравоохранения первичного звена и бригады экстренной медицинской помощи области были обеспечены мобильными аппаратами системы «Телекард», которых сегодня в области насчитывается 840 единиц. Благодаря этому можно проводить электрокардиографическое обследование больному непосредственно во время посещения врачами первичного звена дома, при вызовах экстренной медицинской помощи.
В Харьковской области подвели итоги работы по развитию территорий в 2018 году. В Центре развития местного самоуправления состоялся круглый стол на тему реализации реформы местного самоуправления и децентрализации.
По данным директора Центра развития местного самоуправления Дианы Бариновой, сейчас в области создано 18 ОТГ, в частности, 6 громад объединились в прошлом году. Всего на территориях ОТГ проживают почти 300 тысяч граждан: «В 2018 году совместными усилиями был сделан большой шаг – устранены белые пятна на территории области и покрыты 100% перспективным планом. Впереди большая работа, которая касается необходимости актуализации перспективного плана, ведь этот год – последний для добровольного объединения громад».
В Харьковской области открыли Почетное консульство Словацкой Республики. Участие в торжественном мероприятии приняли министры иностранных дел Словакии и Украины Мирослав Лайчак и Павел Климкин и глава ХОГА Юлия Светличная.
Губернатор отметила, что принципиальные договоренности относительно направлений развития сотрудничества Харьковского региона и Словакии уже есть: «Наши приоритеты – это открытие промышленных площадок в Словакии, а также сотрудничество по развитию машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, гуманитарных и образовательных».
Она также отметила, что Почетное консульство Словацкой Республики – это уже 14-е дипломатическое учреждение, открытое в Харьковской области: «Мы знаем, что все совместные проекты, которые будут реализовываться в регионе, будут результативными. Надеюсь, что благодаря почетному консульству, в частности, у нас будет их еще больше».
Также Юлия Светличная и Мирослав Лайчак обсудили дальнейшее развитие отношений между Харьковской областью и Словакией. Глава ХОГА проинформировала Министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики, который в 2019 году также является действующим председателем ОБСЕ, о безопасности в регионе, работе с внутренне перемещенными лицами и показателях социально-экономического развития области. В частности, Юлия Светличная отметила промышленный рост, наблюдающийся в регионе:
«Машиностроение растет уже 27-й месяц подряд. За последний год нам удалось создать более 7000 рабочих мест, из них 2000 – именно в промышленности».
Мирослав Лайчак отметил, что Украина является первой страной, которую он посещает в статусе действующего председателя ОБСЕ, и акцентировал, что в Харьковской области он уже второй раз за три последних месяца.
Ремонт дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград планируют начать в марте. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, уточнив, что в этом году планируется восстановить около 75 км дороги.
В ХОГА обсудили ход строительства сельских медицинских амбулаторий: в 2018 году на территории Харьковской области начато строительство 30 объектов: 13 амбулаторий с жильем для 1-го семейного врача и 17 – с жильем на 2-х врачей. Всего на территории области планируется открыть 50 новых амбулаторий общей практики – семейной медицины.
Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев совершил рабочую поездку в Нововодолажский район, где принял участие в открытии начальной школы и детсада. Учреждение возобновило работу после капитального ремонта, проведенного совместно за счет областного бюджета и объединенной громады. Он отметил, что за последние два года удалось открыть почти 3 тысячи дополнительных мест в детских садах. На 2019 также есть амбициозные планы.
Также зампредседателя ХОГА передал ключи от нового школьного автобуса, который будет подвозить детей из села Новоселовка до трех центральных учебных заведений Новой Водолаги.
Ремонтные работы в рамках реализации программы «Энергия света» начнутся в марте. По информации директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, в 2018 году на средства областного бюджета было восстановлено наружное освещение на 351-й улице в 105-ти населенных пунктах области. Заменено 225,5 тыс. метров электрических сетей, установлено 400 новых опор и почти 5000 энергосберегающих светильников.
Из Харькова запускают новые рейсы в Рим и Милан. С 12 марта улететь в оба итальянских города из аэропорта «Харьков» можно будет трижды в неделю. Рейсы из Харькова открывает итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines.
В ХОГА обсудили подготовку к проведению Суперкубка УЕФА 2021 года. НСК «Металлист» – один из претендентов на принятие финала престижного футбольного турнира.
– Харьков продолжает оставаться столицей украинского футбола. Очень знаменательное событие для региона – Суперкубок УЕФА – 2021, который может пройти у нас, – сказал заместитель председателя ХОДА Анатолий Бабичев в начале рабочего совещания.
Он отметил, что Харьков является городом – претендентом на проведение такого уровня мероприятия. Также свою готовность принять матч выразили такие города как Минск, Хельсинки, Белфаст. Победителя определят 19 мая.
И если проведение Суперкубка УЕФА 2021 года в Харькове еще под вопросом, то у женской сборной Украины по хоккею уже есть конкретный результат: выход в финальную часть чемпионата мира. 16 января наши спортсменки в очередном квалификационном матче победили сборную Бельгии 4:1. Примечательно, что все четіре шайбы – на счету харьковчанок. Всего от харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков: Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук. С яркой победой!!!
Юлия Светличная посетила Харьковскую гимназию №116. Руководитель области отметила особое внимание развитию и поддержке образования в области: «Это дает нам возможность повышать квалификацию учителей и, безусловно, добиваться более высоких результатов учеников. За последний год капремонты провели в 200 школах области и продолжим эту работу в 2019 году. Также для учебных заведений закупили более 1,5 тысячи компьютеров и оборудование для более чем 100 кабинетов».