Единый расчетный центр «Мегабанка» начал свою работу в январе 1999 года и сегодня празднует свое 20-летие.

Спустя два десятилетия руководитель ЕРЦ «Мегабанк» Юрий Сергеев констатирует: потенциала, изначально заложенного в систему, хватает, чтобы реализовать новые возможности.Единая система оплаты коммунальных услуг создавалась прежде всего для удобства населения. Ведь раньше приходилось оплачивать «коммуналку» по отдельным квитанциями. А это забирало много времени и создавало неразбериху.По словам главного акционера АО «Мегабанк» Виктора Субботина, который выступил вдохновителем создания в Харькове нового сервиса, в те времена потребителям коммунальных услуг поступало большое количество платежных документов и квитанций для оплаты коммунальных услуг, которые необходимо было заполнять, что вызывало неудобство и раздражение у населения. Именно поэтому у руководства Харьковской области возникла идея провести реформу технологии оплаты коммунальных услуг.– Банкам поступило предложение построить какую-то систему. Подчеркну, именно «какую-то», потому что тогда еще никто не понимал, что это будет и как это сделать. В тендере принимало участие несколько финучреждений, но победил «Мегабанк», – рассказал Виктор Субботин.— Идея упорядочить коммунальные платежи крутилась постоянно, — рассказывает Юрий Сергеев. — «Мегабанк» был одним из трех банков, которые принимали участие в тендере на создание новой системы, и наш проект выиграл, потому что был лучшим. ЕРЦ – это без преувеличения уникальный продукт. Мы заложили в систему массу возможностей и еще не использовали даже половины из них.Главное, что сделали для потребителя – убрали из цепочки поставщика услуги: ЕРЦ распределяет поступающую денежную массу по счетам коммунальных предприятий.— Человек платит исключительно за услугу, а наша система сама определяет, куда эти деньги направить, – говорит Юрий Сергеев.Сведения о начислениях и задолженностях плательщиков коммунальных услуг передаются в каждый приемный пункт «Мегабанка». Поэтому потребителю достаточно всего лишь назвать адрес, и можно оплатить счета. Кроме того, благодаря единой системе стала доступной оплата услуг через терминалы m-box, установленные на многих станциях харьковского метро. С квитанции сканируется шрих-код – и потребителю остается только внести деньги. Это быстро и удобно.– ЕРЦ – это гибкая система, способная к различного уровня адаптациям. Несмотря на 20 лет успешной работы, возможности системы еще не используются на все 100%, поэтому нам есть куда расти – говорит председатель правления АО «Мегабанк» Александр Шипилов. – Весь коллектив «Мегабанка», коллектив ЕРЦ и партнеров я поздравляю с этой знаменательной датой и желаю успехов на пути совершенствования системы и ее развития!Сегодня через ЕРЦ можно оплатить 69 различных услуг (а начинали с шести-семи), и это не предел.— Мы добавляем и изменяем методы коммуникации между населением, предприятием и банком. Теперь необязательно приходить в банк или пункт приема платежей, можно оплачивать все коммунальные услуги из дома с помощью сайта ЕРЦ либо мобильного приложения Megabank online - говорит Юрий Сергеев.Харьковчане уже успели оценить удобство ЕРЦ «Мегабанка» и с удовольствием пользуются его услугами.— Платить через ЕРЦ быстро, очень удобно, всегда можно проверить задолженность и платежи, — делится своим опытом харьковчанка Светлана, менеджер по профессии.— Удобно, что в единой квитанции можно посмотреть задолженность, а в пунктах приема, которые находятся по всему Харькову, легко оплатить сумму, которая доступна мне на данный момент, — поделилась тренер Оксана.Коммунальщики отмечают, что единая система расчетов существенно упрощает жизнь предприятий - поставщиков коммунальных услуг.— У меня есть полная информация о платежах потребителей, да и сам я экономлю время, оплачивая коммунальные услуги через электронные сервисы. Система удобна и надежна, — говорит генеральный директор КП «ХТС» Сергей Андреев.Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов отмечает, что благодаря стабильной работе Единого расчетного центра удается бесперебойно, максимально быстро и комфортно взаимодействовать с абонентами.— Не секрет, что именно ЕРЦ сегодня обеспечивает в Харькове самый высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг, — отмечает он.Среди главных преимуществ работы с ЕРЦ директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета Роман Нехорошков называет единую квитанцию для всех видов коммунальных услуг, своевременность начисления оплаты, оперативность сверки данных по начислениям, возможность корректирования тарифов и проведения перерасчета.— Единый расчетный центр предлагает широкий спектр способов оплаты услуг – это и традиционные кассы, и m-box, и личный кабинет на сайте, и мобильное приложение Megabank online, — перечисляет Роман Нехорошков. — Все это – свидетельство того, что в ЕРЦ работает команда профессионалов во главе с Юрием Сергеевым, которая досконально владеет вопросами координации и взаимодействия между предприятиями города, оказывающими услуги ЖКХ. Безусловно, будущее — за онлайн-расчетами, поэтому мы видим развитие нашего сотрудничества прежде всего в этой сфере.В ближайшем будущем «Мегабанк» намерен презентовать новую программу по развитию карточного сервиса, в рамках которой клиенты ЕРЦ получат серьезные бонусы.— Не буду раскрывать сейчас все карты, но проект – крайне интересный, — заинтриговал Юрий Сергеев.