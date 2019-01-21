Возможно, после Нового года и Рождества это уже не так актуально, но впереди еще не один праздник. Хотелось бы знать, действительно ли рекламируемые ферменты помогают переваривать пищу, и можно есть сколько угодно?

Инна Сергеевна

Если вы любите «помогать» желудку переварить пищу с помощью ферментных препаратов — знайте, что несколько таблеток до приема пищи не спасут от последствий переедания, предупреждают специалисты Минздрава Украины. Поэтому если ощущаете сытость, не полагайтесь на силу таблеток, а откажитесь от дополнительной порции.Ферментные препараты используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Их не принимают для того, чтобы можно было больше съесть.Природные ферменты помогают расщеплять пищу, чтобы организм мог всасывать питательные вещества. Некоторые пищеварительные ферменты вырабатывают ротовая полость, желудок и тонкий кишечник, но большинство образует поджелудочная железа. Основные из них: амилаза – для расщепления углеводов, протеаза — для расщепления белков и липаза — для расщепления жиров.Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует, и тогда необходимы ферментные препараты. Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной недостаточностью поджелудочной, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Таким больным необходимы препараты, которые в разных пропорциях содержат важные ферменты.В доказательной медицине не существует достоверных фактов относительно эффективности и безопасности рекламируемых ферментов при переедании, нарушении диеты или изжоге, говорят в МОЗ.Перед назначением подобных препаратов нужны анализы и специальные исследования, подтверждающие нехватку ферментов. Доза препарата подбирается индивидуально, в зависимости от степени выраженности панкреатической недостаточности, массы тела и интенсивности проявления симптомов.Перед тем как принимать какие-либо ферментные препараты — консультируйтесь со своим врачом, не назначайте их себе самостоятельно. А чтобы избежать проблем с пищеварением и боли в желудке, не переедайте.