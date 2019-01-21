В течение суток на дорогах Харьковской области работало 128 единиц спецтехники.

На обработку дорог от гололеда ушло 578 м² песчано-соляной смеси и 33 тонны технической соли. Дорожники расчищают проезжую часть от снега и льда.20 января в 22:00 при температуре -8°С зашел циклон с северо-западной стороны области, начался снег в Коломакском, Краснокутском, Богодуховском, Золочевском районах. До 3:00 снег распространился по всей территории области.21 января днем по области снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем ​​от -2°С до -6°С. Циклон покинет область около 15:00.Проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах государственного значения Харьковской области, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.