В Харькове, в районе улицы Героев Труда патрульные обезвредили налетчика.

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый за имущественные преступления уроженец города СумыСобытие произошло 19 января около 8:30 по переулку Затоковской. Налетчик, угрожая отверткой 27-летней харьковчанке, завладел ее сумкой, кошельком с денежными средствами и мобильным телефоном.Мужчина задержан сотрудниками Киевского райотдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.