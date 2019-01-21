21 января хокеисток, вернувшихся с квалификационного турнира к чемпионату мира, встретили в Харькове.

Анатолий Бабичев поздравил спортсменок с удачным результатом от имени председателя ХОГА Юлии Светличной.– Это первое выступление на чемпионате мира женской сборной Украины по хоккею за всю историю. И очень приятно, что харьковские спортсменки достойно представляют наш регион в составе сборной. Мы вами гордимся и верим в вас! – сказал Анатолий Бабичев.Напомним, от харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислав Скащук.С 13 по 18 января в южноафриканском городе Кейптаун проходила квалификация женского чемпионата мира по хоккею. Украинская сборная – одна из пяти, которые боролись за единственную путевку в группу В второго дивизиона.Свой первый матч команда сине-желтых провела со сборной ЮАР и завершила победой 3:1, вторыми украинки победили спортсменок из Болгарии (5:1). 16 января наши спортсменки в очередном отборочном матче выиграли у сборной Бельгии 4:1. Все 4 шайбы – на счету харьковчанок. Благодаря этой победе в третьем подряд квалификационном матче женская сборная Украины досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира.