Определяться с выбором будут украинцы, а не черные политтехнологи и лжецы.

Об этом сказала глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная в ответ на пост министра внутренних дел Арсена Авакова в соцсетях.Юлия Светличная заявила, что Харьковская область готова к законному проведению избирательного процесса. Ряд действий, инициированных главой области, призван не допустить фальсификаций на Харьковщине в ходе грядущих выборов.– Полностью поддерживаю, – отметила председатель ХОГА. – Никаких схем по обману людей, никакого админресурса, скупки голосов или других механизмов фальсификации выборов. Уже в ближайшие дни проведем координационное совещание с правоохранителями области, общественными организациями, активистами и всеми причастными к избирательному процессу. Все должно пройти в строгом соответствии с Законом. Любые провокации по отношению к любому кандидату вне зависимости от статуса и позиции также будут жестко пресекаться. Позиция однозначная. Определяться с выбором будут украинцы, а не черные политтехнологи и лжецы.