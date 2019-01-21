Техническая школа коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» проводит набор на обучение профессии «Машинист электропоезда».

Требования к кандидатам

Мужчины старше 18 лет; полное среднее образование; профессиональное (профессионально-техническое) образование; средне-техническое образование; высшее (техническое) образование; состояние здоровья согласно требованиям по профессии «Машинист электропоезда» (приказ Министерства транспорта и связи Украины №240, приказ Министерства здравоохранения Украины № 246).

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, для начала нужно подать заявку на собеседование по почте:; по тел:(пн-пт с 8:00 до 16:00); или через официальную страницу предприятия в социальной сети Facebook. В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, контактный телефон и адрес.Всех, кто прошел собеседование, уведомят по телефону. Следующим этапом станет прохождение медкомиссии, и если у человека нет проблем со здоровьем, его пригласят для заключения договора и оплаты курса.Обучение продлится полгода. При успешном завершении на предприятии гарантируют трудоустройство.