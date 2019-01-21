Анализ криминогенной ситуации в регионе в январе 2019 года свидетельствует о ее осложнении.

Об этом на селекторном совещании 21 января сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов, сообщил в облуправлении полиции.Тихонов отметил, что с 21 января до конца месяца в Харьковской области будет идти профилактическая отработка территории. Для проведения мероприятий задействован личный состав всех служб и подразделений харьковской полиции.Также развернута работа Ситуационного центра ГУНП, которым будет руководить начальник областного главка полиции Олег Бех. На территории города и области развернуты дополнительные мобильные посты, увеличено количество патрулей, их маршрутов, для несения службы привлечены необходимые силы личного состава полицейских подразделений.