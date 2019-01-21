III этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам начался соревнованиями математиков.

20 января более 300 юных математиков из всех уголков области встретились в ХНУ им. В.Н Каразина, чтобы выполнить задание первого тура областного этапа олимпиады.Успехов в соревнованиях школьникам пожелал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.– Мы гордимся тем, что Харьковщина в последние годы является лидером финального этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам. Достижения прошлогодних соревнований в олимпиадах для Харьковщины уникальные - 105 побед у 120 участников. И бесспорное первое место в Украине. На международной олимпиаде по математике Украина впервые завоевала 4 командное место. И важно, что из шести участников сборной – четыре харьковчанина, – подчеркнул Анатолий Бабичев.Победители первого тура III этапа олимпиады по математике станут известны 24 января. Они будут приглашены к участию во II туре соревнований, который состоится 29 января.