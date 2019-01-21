Харьковская областная филармония готовится к открытию. Основные работы по проекту уже завершены, внутреннее и внешнее оснащение выполнены почти на 100%.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
Большинство строителей уже покинули заведение, здесь ведутся так называемые «чистовые работы». В большом зале филармонии установлены кресла, выполненные из современных материалов, но максимально похожие на те, которые стояли в филармонии еще в начале прошлого века. Также уже смонтированы две люстры.
– Мы не просто открываем новый зал, мы открываем целый комплекс. Каждый ценитель музыки сможет получить здесь полный спектр музыкальных услуг. Очень приятно, что этим чрезвычайно важным проектом занимается председатель ХОГА Юлия Светличная и она постоянно держит руку на пульсе. У нас три раза в день проходят совещания с участием строителей, архитекторов, проектировщиков. И, действительно, работы проводятся очень быстро. Меня переполняют чувства. Я уверен: мы получим уникальный комплекс, которому аналогов в стране не будет, - отметил директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко.
Напомним, в большом зале установлена оркестровая яма, которая благодаря специальному механизму может подниматься и опускаться. Также сцена оборудована акустической «раковиной», которая фокусирует звук.