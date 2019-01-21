Харьковская областная филармония готовится к открытию. Основные работы по проекту уже завершены, внутреннее и внешнее оснащение выполнены почти на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Большинство строителей уже покинули заведение, здесь ведутся так называемые «чистовые работы». В большом зале филармонии установлены кресла, выполненные из современных материалов, но максимально похожие на те, которые стояли в филармонии еще в начале прошлого века. Также уже смонтированы две люстры.– Мы не просто открываем новый зал, мы открываем целый комплекс. Каждый ценитель музыки сможет получить здесь полный спектр музыкальных услуг. Очень приятно, что этим чрезвычайно важным проектом занимается председатель ХОГА Юлия Светличная и она постоянно держит руку на пульсе. У нас три раза в день проходят совещания с участием строителей, архитекторов, проектировщиков. И, действительно, работы проводятся очень быстро. Меня переполняют чувства. Я уверен: мы получим уникальный комплекс, которому аналогов в стране не будет, - отметил директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко.Напомним, в большом зале установлена ​​оркестровая яма, которая благодаря специальному механизму может подниматься и опускаться. Также сцена оборудована акустической «раковиной», которая фокусирует звук.