Антивакцинаторское движение входит в число главных угроз мирового здравоохранения в 2019 году.

С таким заявлением выступили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает МедикФорум.Всемирная организация здравоохранения назвала главные угрозы здоровью жителей нашей планеты в наступившем году. На первых строчках этого списка оказались сторонники так называемого антивакцинаторского движения наряду с загрязнением воздуха, изменениями климата, ВИЧ и мировыми пандемиями гриппа. Растёт количество людей, которые искренне верят, что вакцины представляют угрозу для их здоровья и для здоровья их детей. Эти люди сознательно отказываются от проведения прививок, из-за чего провоцируют вспышки кори, дифтерии, полиомиелита и многих других болезней, ряд которых считался даже исчезнувшими с лица Земли. Убедить этих сторонников теории заговоров в том, что прививки спасают жизни, а не обрывают их, практически невозможно. Но самое печальное заключается в том, что они отказываются от прививок сами и не позволяют проводить вакцины детям.ВОЗ отмечает массовые вспышки болезней, которые ранее эффективно предотвращались вакцинами. Между тем вакцинация является наиболее доступной по стоимости мерой профилактики множества болезней, и в настоящее время вакцины предотвращают до 3 миллионов смертей ежегодно, а если бы через эти прививки проходило всё человечество, то данная цифра выросла бы ещё на 1,5 млн. Однако только по статистике Центра по контролю и профилактике болезней США количество не прошедших через вакцинацию детей в возрасте до 35 месяцев увеличилось в период с 2001 по 2015 годы в 4 раза. Более того, существуют некоторые штаты, которые позволяют не проводить вакцины по разного рода «философским и личным убеждениям».Публикация множества безответственных материалов в СМИ побуждает многих родителей отказываться от иммунизации детей, что и провоцирует вспышки болезней, которые не наблюдались десятилетиями вроде оспы, коклюша и свинки. Некоторые сторонники антивакцинаторского движения отказываются от уколов из желания не приносить прибыль большим фармацевтическим компаниям, а другие утверждают, что вакцины якобы сделаны из небезопасных химических компонентов, и для них лучше лечить заболевших детей, чем с помощью прививок не допускать развития болезней. Наконец, есть и такие, кто верит в то, что натуральный иммунитет ребенка сильнее любых вакцин.