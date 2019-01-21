В ближайшие двое суток в Харькове и области будет наблюдаться ветренная погода, температура упадет до 18 градусов.

22 января: переменная облачность. Без существенных опадив. Слабкий туман. На дорогах гололедица западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 ° мороза, днем 5-10 ° мороза. По городу: температура воздуха ночью 13-15 ° мороза, днем 6-8 ° мороза.23 января: переменная хмарнисть.Вночи без осадков. Днем снег, метель. На дорогах гололедица юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 12-17 ° мороза, днем 3-8 ° мороза.