В Харькове неизвестный мужчина продал телефон, принадлежавший 15-летней Алисе Онищук, которая была жестоко убита 2 ноября 2018 года в поселке Покотиловка.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.Фото: НацполицияКак выяснилось, телефон был продан 13 декабря в переходе станции метро «Индустриальная», в одном из торговых киосков.В полиции опубликовали также приметы продавца: на вид ему 45-50 лет, рост – 185 см, худощавого телосложения, был одет в вязаную спортивную шапку, и черную болоньевую куртку. Копы выложили также фоторобот подозреваемого в убийстве и кадры камер видеонаблюдения с изображением продавца телефона убитой девочки.Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.