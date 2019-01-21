С заявлением о пропаже денег в полицию обратилась 80-летняя жительница Балаклеи Харьковской области.

Выяснилось, что накануне к пенсионерке заходила женщина. Потерпевшая знала ее и потому впустила в дом. Ранее гостя помогала продать вещи и снова пришла предложить свои услуги. После ее визита из квартиры пропали деньги.Злоумышленницей оказалась 24-летняя ранее судимая за имущественные преступления жительница Балаклеи. Женщина признала свою вину. Похищенные деньги сразу же потратила на собственные нужды.Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.