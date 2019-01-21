За зарплаты в конвертах и неофициальное трудоустройство начнут лишать субсидий.

И.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в интервью Обозревателю сообщил, что ГФС собирается для этого очень активно сотрудничать с Минсоцполитики и другими ведомствами.– Если мы будем выявлять неофициально трудоустроенных лиц, то будем предоставлять эту информацию на Минсоцполитики. А оно будет проектировать сведения на предоставление субсидий. Если лицо, получающее субсидии, официально не трудоустроено, это значит, что оно получает доходы — но не показывает. А значит незаконно получает субсидии. То есть мы будем сотрудничать и с Гоструда, и с Нацполицией, и с Минсоцполитики, — отметил он.Чиновник заявил, что в ходе инспекций на каждом втором украинском предприятии выявляют неофициально устроенных работников — 50%. И заверил, что после применения штрафов бизнес начинает активнее оформлять людей и платить налоги с их зарплат.