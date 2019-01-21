В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба состоялся день открытых дверей.

Сотни потенциальных абитуриентов из числа школьников, кадетов и военнослужащих-контрактников, а также их родители ознакомились с подготовкой летчиков, инженеров-авиаторов и специалистов по противовоздушной обороне, сообщили в региональном центре Минобороны.– Мы готовим офицеров не только для Вооруженных Сил Украины, но и для других силовых структур. Замечу, что воины-локаторникы стоят на страже воздушного суверенитета государства. Это очень почетная и ответственная профессия. Также мы готовим военных метрологов, так сказать, «жрецов» точности в армии, – рассказал начальник факультета РТВ ПВО Сергей Ковалевский.