Хоккеисты харьковского «Динамо» провели два матча в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги, которые прошли в Киеве и области.

На прошедшей неделе, 17 января, в Киеве подопечные Александра Куликова встретились с аутсайдером – местной командой «Ледяные волки». До середины первого периода счет не был открыт, а на 11-й минуте Сергей Пойманов вывел вперед харьковчан – 0:1. На 19-й минуте Алексей Сиротенко закрепил успех партнера по команде, и на первый перерыв хоккеисты ушли при счете 0:2. На 23-й минуте Дмитрий Халин довел счет до 0:3, а на 37-й Сергей Микульчик забросил первую ответную шайбу – 1:3. В заключительном периоде в воротах «Ледяных волков» побывало еще четыре шайбы. На 44-й минуте отличился Никита Новиков – 1:4, на 54-й с интервалом в 22 секунды забивали Михаил Геворкян – 1:5 и капитан харьковчан Владимир Чердак – 1:6, а на 57-й Артем Кобиков довел счет до 1:7. Лишь после этого, на 59-й минуте, Александр Давыденко забросил в ворота харьковчан еще одну ответную шайбу и установил окончательный счет встречи – 2:7 в пользу «Динамо». Этот результат стал клубным рекордом динамовцев по числу заброшенных шайб в одном матче и по разности шайб в одной игре.А 20 января в Белой Церкви харьковчане встречались с «Белым барсом». Именно с ним наши земляки ведут борьбу за попадание в квартет участников плей-офф. На 11-й минуте Богдан Арабов отправил шайбу в ворота динамовского голкипера Тимура Мамедова – 1:0, а во втором периоде, на 32-й, Павел Таран, использовав численное преимущество, установил окончательный результат поединка – 2:0 в пользу «Белого барса».Эта победа позволила команде из Белой Церкви увеличить отрыв от харьковчан до 12 очков и закрепиться на четвертом месте. А «Динамо» с 21 очком после 30 игр находится на пятом. До конца регулярного этапа чемпионата обеим командам осталось сыграть по десять матчей.На этой неделе «Динамо» дважды выступит на домашней арене «Салтовский лед». 23 января харьковчане сразятся с донецким «Донбассом» (начало матча – в 18.30), а в воскресенье, 27 января, в 13.50 примут ХК «Кременчуг».