35-летний харьковчанин, который заблудился в Карпатах, самостоятельно спустился в село Березник.

Об этом сообщает местное издание 0312.ua.Напомним, мужчина пропал без вести вчера около 23:20 в районе горы Гемба. О его исчезновении сообщила жена харьковчанина. На его поиски были направлены два отряда спасателей, однако по состоянию на 06:00 мужчину так и не нашли.По информации СМИ, сегодня около 11:00 мужчина самостоятельно вышел к людям и сейчас находится под присмотром спасателей и медиков в селе Березник. За время своего вынужденного путешествия мужчина не получил серьезных травм, хотя в село пришел в мокрой одежде: несколько раз харьковчанину приходилось переходить реку вброд.