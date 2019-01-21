С 14 по 18 января в учреждениях исполнения наказаний были проведены расширенные совещания по подведению итогов оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год.

В совещаниях принимали участие заместители начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Начальники учреждений и подразделений и служб докладывали об основных наработках в течение отчетного периода, отчитывались по направлениям деятельности, обращали внимание на проблемные вопросы и пути их решения, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.Подводя итоги, руководство межрегионального управления оценило деятельность учреждений за отчетный период и определило основные задачи на первое полугодие текущего года. Сотрудников, которые добросовестно выполняли свои должностные обязанности, поощрили.В целом работа отделов и служб учреждений по итогам 2018 года признана удовлетворительной.