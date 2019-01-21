Нафтогаз обвинил Министерсто энергетики в завышении норм потребления газа для населения, у которых не установлены счетчики.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.Отметим, газовая норма в Украине составляла 3,3 кубометра на человека. В ноябре 2018 года решение правительства о сниженных нормах были обжалованы в Верховном суде, в результате чего потребителя, у которых нет счетчиков, прислали платежки в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года, где указаны следующие нормы: 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м (газовая плита и водонагреватель).Нафтогаз считает, что это "безумно" большие нормы, в связи с чем обвиняет Минэнерго в подыгрывании облгазам."Не знаем, результат ли это некомпетентности или коррупции, но судебные поддавки облгазам в Минэнерго случаются уже не впервые. Полгода потеряно. Из-за судебного проигрыша и бездействия Министерства украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, теперь должны будут платить по советским, завышенным в несколько раз нормами. Как мы выяснили, сейчас ведомство наконец подготовило постановление и продвигает его на рассмотрение правительства, однако текст проекта постановления просто кричит о том, чьи интересы обслуживает министерство", - говорится в сообщении.В компании не указывают, в пользу кого, по ее мнению, работает Минэнерго, но отмечает, что лишние деньги после повышения газовых норм останутся "у газсбытов, абсолютное большинство которых контролируется Фирташем и другими бывшими регионалами".Количество домохозяйств без счетчиков, по данным Нафтогаза, составляет около трех миллионов.В декабре прошлого года в Минэнерго подготовилии новые нормы потребления газа для потребителей без счетчиков.Так, согласно проекту постановления правительства, предлагается установить норму потребления газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением на уровне 5,8 куб м на период с апреля по сентябрь, и на уровне 8,8 куб м на период с октября по март (было 3,3 куб м круглый год).По данным министерства, в настоящее время индивидуальными счетчиками потребления газа не оснащены 24,9% домохозяйств.