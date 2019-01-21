На прошедшей неделе баскетболисты харьковского «Политехника» сыграли в гостях два очередных матча в рамках чемпионата Украины в мужской Суперлиге и оба раза ушли с площадки побежденными.

Отметим, что в этих поединках, как и в двух предыдущих в Харькове, не участвовал лидер харьковуской команды американец Телджон Джамарвиус Кромер, и без него подопечным Владимира Коваля пришлось нелегко.В четверг, 17 января, соперником харьковчан был МБК «Николаев», который принимал наших земляков не в своем городе, а в Южном Одесской области. Команды выдали результативную первую четверть, которая завершилась в пользу номинальных хозяев паркета - 33:28. Во втором периоде николаевцы увеличили перевес вдвое, и на большой перерыв команды ушли при счете 54:44. В третьем периоде гости постарались выровнять игру, и заключительная четверть стартовала при счете 67:59. Увы, финальная десятиминутка была за николаевцами, которые и победили в матче – 94:78. Самыми результативными игроками в своих командах в этом поединке стали Виталий Зотов из «Николаева» (18 очков) и Дэвис Джаван из «Политехника» (25).Более драматичным получился в субботу, 19 января, матч в Запорожье, где харьковчанам противостоял одноименный местный клуб. Игра от начала и до конца напоминала качели. Первый период остался за «Политехником» - 18:20, а к большому перерыву перевес в одно очко был уже на стороне «Запорожья» – 35:34. Третья четверть завершилась вничью – 24:24, и заключительный период стартовал все при том же минимальном перевесе запорожцев – 59:58. По ходу четвертой десятиминутки вперед выходила и та, и другая команда, но в итоге удача сопутствовала хозяевам паркета – 84:81. Самыми результативными игроками стали американские легионеры: у запорожцев – Малик Терри Трент (30 очков), у харьковчан – Делван Грэм (29).Набрав в 19 играх 23 очка, «Политехник» занимает седьмое место. Следующие две встречи харьковчане проведут в своем городе. 30 января они примут «Киев-баскет», а 1 февраля сразятся с аутсайдером чемпионата – «Черкасскими обезьянами».26 января в Запорожье состоится выставочный матч звезд украинской Суперлиги, который пройдет в формате Украина – Легион. Составы обеих команд были определены путем голосования, в котором приняли участие болельщики, тренеры и организаторы. В результате в звездных командах на паркет выйдут игроки всех восьми клубов Суперлиги. Правда, среди украинских звезд представителей «Политехника» не будет, а вот в команде легионеров их сразу двое – Телджон Джамарвиус Кромер и Делван Грэм.