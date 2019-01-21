Участие в мероприятии, которое состоялось 18 января, принял первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
Накануне четвертой годовщины последних боев за Донецкий аэропорт первые в 2019 году 58 участников АТО (ООС) получили земельные участки в Харьковской области. Приветствуя участников мероприятия, первый заместитель председателя ХОГА передал им наилучшие пожелания от руководителя области Юлии Светличной.
– Юлия Светличная постоянно обращает внимание на необходимость выполнения первоочередной задачи власти - предоставлении вам, воинам, героям, земельных участков в собственность, - отметил Марк Беккер.
Отдельно он обратился к Лидии Животченко - ее сын Константин погиб в бою у поселка Опытное. В этот день мать погибшего воина также получала земельный участок.
– Хочу заверить вас, Лидия Васильевна, и всех в том, что светлая память о каждом погибшем воине, который защищал и отстаивал нашу землю, отстаивал нашу независимость и территориальную целостность Украины, навсегда - в наших сердцах, - сказал первый заместитель председателя ХОГА.
На этот раз участки земли для личного садоводства в Дергачевском районе получили 58 участников АТО, еще 228 воинов приняли участие в жеребьевке на получение земельных участков для личного хозяйства в Балаклейском и Барвенковском районах.
– Все те бойцы, которые сегодня получают земельные участки - имеют первоочередное право на их получение, ведь защищали родную землю. Очень приятно, что со стороны областного руководства мы видим максимальное внимание к нашим проблемам, социальной защите бойцов, - сказал секретарь Совета ОО «Союз ветеранов АТО» Юрий Корсунов.