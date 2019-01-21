В Киеве открыли мемориальный барельеф главе Директории и главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре.

В Киеве открыли мемориальный барельеф главе Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре. Барельеф размещен по адресу ул. Симона Петлюры, 2/4 на углу с бул. Тараса Шевченко, сообщает в понедельник, 21 января, Интерфакс-Украина.Указано, что барельеф представляет собой прямоугольник с объемным изображением бюста Петлюры, трезубцем и надписью: "Эта улица носит имя Главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры".Как сообщается, автором барельефа является скульптор Василий Маркуш.Известно также, что в открытии принимали участие вице-премьер-министр Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук, председатель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, офицеры ВСУ, духовенство Православной церкви Украины, представители КГГА и Минобороны.