Новая технология поможет не только устранить выбросы углерода, но и создать возобновляемую энергию.

В настоящее время улавливание и хранение углерода является одним из ключевым способов борьбы с изменением климата. Этот процесс представляет собой отделение СО2 от промышленных и энергетических источников и превращение его в полезную и экологически безопасную энергию. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Недавно исследователи из Национального института науки и технологий Ульсана (Республика Корея) разработали новую технологию, позволяющую производить электричество и водород и одновременно устранять вредный для окружающей среды углекислый газ.Группа ученых нашла гибридную систему Na-CO2 создания электрической энергии и водорода за счет эффективной конверсии CO2 и стабильной работы в течение более 1000 часов после самопроизвольного растворения CO2 в водном растворе.По мере того, как в растворе повышается кислотность, число протонов увеличивается и привлекает электроны. Этот процесс можно использовать для создания батареи, конвертирующей CO2. Гибридный Na-CO2 очень похож на топливный элемент.Ученые надеются, что новая система не только поможет сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, но и создаст источник чистой энергии.– В последнее время технологиям улавливания, утилизации углерода уделяется большое внимание, поскольку они обеспечивают пути решения проблемы глобального изменения климата, – говорит профессор Гунтае Ким (Guntae Kim). – Ключом к этой технологии является простое преобразование химически стабильных молекул углекислого газа в другие материалы.Несмотря на то, что углекислый газ присутствует в атмосфере нашей планеты, слишком большая его концентрация может нанести огромный вред. Он нагревает землю, разрушая и изменяя ее экосистему.