Украинский музыкант Sasha Boole выступил в культовой голландской программе 2 Meter Sessions.Он стал первым украинским исполнителем, которого пригласили к участию в программе, сообщил Karabas.live.
Журналисты шоу попросили певца спеть именно песню на украинском языке, хотя в его репертуаре есть и англоязычные песни.
Программа 2 Meter Sessions основана в 1987 году. За время ее существования здесь выступали легендарные звезды: Foo Fighters, Radiohead, INXS, REM, The Cranberries, Coldplay, Damien Jurado и другие.
В эфир культового шоу Саша попал после участия в шоукейс-фестивале Eurosonic Noorderslag в городе Гронинген, где присутствовало около 4 тыс. самых влиятельных экспертов музыкальной индустрии. На Eurosonic Noorderslag украинский певец-исполнитель сыграл два аншлаговых концерта, и был приглашен для интервью на национальное телевидение.