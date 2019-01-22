Из Харькова 3 мая первый рейс в Баку выполнит азербайджанская низкобюджетная авиакомпания Buta Airways.

Об этом со ссылкой на международный аэропорт Харьков сообщает ЦТС.Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.Стоимость билета в одну сторону составит от 30 долл.Buta Airways - азербайджанская лоукост-авиакомпания, основанная в 2016 году. Осуществляют рейсы из городов Баку и Гянджи по десяти международным направлениям. Флот компании состоит из Embraer E190.Отметим, что в марте Buta Airways начнет летать в еще один украинский город - Одессу.Также стоит напомнить, что в 2019 году из аэропорта Харьков открываются прямые рейсы в Рим, и Милан авиакомпании Ernest, Одессу (SkyUp) и Краков (Wizz Air), билеты на которые уже есть в продаже.