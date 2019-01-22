Исследование канадских ученых показало, что искусственное снижение температуры при гриппе мешает выздоровлению, содействуя более затяжному характеру заболевания.

Об этом сообщает МедикФорум.Особенно опасно сбивать температуру, если причиной заболевания оказывается высокозаразный новый штамм гриппа, констатировали научные специалисты.Еще проведенные в 70-е годы исследования побудили ученых сделать заключение о том, что естественное повышение температуры тела при инфекции является нормальной реакцией иммунной системы, направленной на подавление размножения вируса. Канадскими исследователями была разработана математическая модель, которая помогла получить данные, свидетельствующие о нежелательном эффекте от жаропонижающих средств, применяемых для снижения температуры при гриппе.В результате ученые смогли убедиться в том, что снижение температуры при гриппе мешает выздоровлению. Использование специальных средств для сбивания температуры может способствовать размножению вируса и более затяжному характеру болезни.«Искусственное снижение температуры приводит к дополнительному распространению инфекции и способствует увеличению числа смертельных случаев на уровне человеческой популяции вследствие нарушения естественного механизма подавления вируса гриппа»,- заявили авторы работы.Согласно их расчетам, искусственное снижение температуры тела приводит приблизительно к одному проценту дополнительных случаев заболевания. Если грипп вызывается высоказаразным новый штаммом, то использование жаропонижающих средств ведет к повышению не только заболеваемости, но и летальных исходов.