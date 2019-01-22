Электропоезд Изюм-Харьков (Левада) (№6412) будет ускоренным.

Об этом сообщили на Южной железной дороге (ЮЖД).По данным предприятия, новшество введено по обращению депутата Харьковского облсовета, к которому с просьбой ускорить электричку обратились люди.Как уточнили на ЮЖД, из Изюма электричка с 22 января будет отправляться в 5.14 (вместо 5.03) и будет делать остановки только на крупных станциях. За счет сокращения остановок время в пути сократится почти на час: вместо 8.36 электропоезд будет прибывать в Харьков в 7.45.Как отметили на предприятии, для жителей населенных пунктов, возле которых электричка останавливаться не будет, предусмотрены альтернативные поезда. Например, через пос.Слобожанский (Змиевской р-н) идет утренний электропоезд Шебелинка – Харьков-Левада (№6860). Этот электропоезд останавливается в Слобожанском почти в то же самое время, что делал остановку поезд Изюм - Харьков (Левада).