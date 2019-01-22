На Харьковщине восстанавливают дороги, десятилетиями не знавшие капитального ремонта.

В этом году автомобилистам обеспечат удобный комфортный проезд от Мерефы до Лозовой. Благодаря инициативе главы области Юлии Светличной средства на реализацию этого проекта заложены отдельной строкой в государственном бюджете.— В 2019 году продолжим работу по обновлению местных дорог, а также начнем строительство дороги Харьков — Лозовая - Павлоград. Деньги на эти цели удалось заложить в государственный бюджет отдельной строкой, — отметила Юлия Светличная.Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, трасса Мерефа — Лозовая — Павлоград, построенная еще в 1960-х годах, соединяет четыре района: Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовской. Ее протяженность по области составляет 132 км. На балансе Службы автомобильных дорог — 123 км (участки по городам Первомайский и Лозовая находятся в коммунальной собственности местных громад). Эта трасса всегда очень загружена. Обследование, которое проводилось минувшим летом, показало, что транспортный поток достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Между тем капитального ремонта эта важная автомобильная артерия не видела более полувека. Ситуация изменилась с приходом на должность руководителя Харьковшины Юлии Светличной.— Два года назад по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной была принята программа по диверсификации ремонта дорог в нашем регионе. Дорогу Мерефа — Лозовая — Павлоград мы понемногу ремонтируем уже третий год. В 2017 году восстановили 21 км, в 2018 году — 15 км. Были отремонтированы наиболее разрушенные участки в Змиевском, Первомайском и Лозовском районах, — рассказал начальник Службы автодорог в Харьковской области Евгений Зражевец.В частности, на ремонт участка трассы, проходящий через центр Мерефы, по инициативе главы области Юлии Светличной было выделено 17 миллионов гривен. Не прошло и двух месяцев – и в городе появилось новое дорожное покрытие. По словам первого заместителя Мерефянского городского головы Вадима Зибнева, работы были проведены быстро и качественно.— Чтобы вода после дождя не оставалась на проезжей части, профессионально сделали уклон, почистили водоотводные каналы, которые примыкают к дороге, — сообщил он. — Таким образом, мы можем продлить сроки эксплуатации этой трассы.Водители маршруток, которые возят пассажиров по главной дороге Мерефы, радуются, что бесконечный ремонт автобусов, которые постоянно ломались из-за ям и колдобин на дороге, остались в прошлом – теперь почти четыре километра трассы, проходящей через центр Мерефы, они проезжают с комфортом. Мерефянский городской голова Вениамин Сытов отметил, что новая дорога – настоящий подарок жителям города. Впрочем, это радость не только для местных жителей — ведь по трассе, которая соединяет Мерефу с Лозовой, ежедневно проезжают десятки тысяч машин.— Мерефянская громада низко-низко кланяется Юлии Александровне, которая поддержала ремонт этой дороги, находившейся в таком ужасном состоянии, что по ней невозможно было проехать. Все работы были под личным контролем руководителя области, — добавил Вениамин Сытов. – Когда люди увидели новую трассу – не передать словами, как они радовались.В этом году планируется восстановить еще 75 км дороги — инициативу главы ХОГА Юлии Светличной по глобальному ремонту участка от Мерефы до Лозовой поддержали на государственном уровне.— Мы понимаем важность проекта. Работы будут проводиться согласно утвержденному графику. Начать планируем в марте, завершить — в ноябре, — сообщил начальник Службы автодорог в Харьковской области Евгений Зражевец. — Средства на ремонт этого направления благодаря инициативе Юлии Светличной выделяет государство.По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, в марте начнутся подготовительные работы.— Будем срезать старое покрытие, а к основным работам приступим, когда сойдет снег, — уточнил он. – Полностью планируем заменить покрытие на участке от Мерефы до Лозовой – это 71,3 км. Также будет восстановлено несколько километров покрытия по территории Лозовой. Посмотрим по стоимости материала – если не сильно подорожает, сделаем еще пару-тройку километров за чертой города. Но это будет зависеть от уровня инфляции в течение года. Кроме того, отремонтируем четыре моста: в Тарановке Змиевского района, Катериновке Лозовского района (перед Лозовой) и еще два — за Лозовой.Работа предстоит масштабная. Дорогу будут восстанавливать по новой технологии, которую впервые применили в прошлом году.— Сначала будем усиливать основание смесью щебня, гранитного отсева и цемента – примерно сантиметров восемнадцать, – пояснил Сергей Пляка. – Потом начнем укладывать асфальт с применением битума, чтобы увеличить прочность покрытия. После этого будем наносить разметку и устанавливать дорожные знаки.Целый комплекс ремонтных работ ожидает и четыре моста.— В Тарановке, например, будем менять тротуарные блоки, усиливать конструкцию путем установки дополнительных плит и бетонирования. Будет проведена гидроизоляция, замена водоотводов, — рассказал Сергей Пляка. – Аналогичные работы будут проведены на других мостах.