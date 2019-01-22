На Харьковщине восстанавливают дороги, десятилетиями не знавшие капитального ремонта.В этом году автомобилистам обеспечат удобный комфортный проезд от Мерефы до Лозовой. Благодаря инициативе главы области Юлии Светличной средства на реализацию этого проекта заложены отдельной строкой в государственном бюджете.
— В 2019 году продолжим работу по обновлению местных дорог, а также начнем строительство дороги Харьков — Лозовая - Павлоград. Деньги на эти цели удалось заложить в государственный бюджет отдельной строкой, — отметила Юлия Светличная.
Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, трасса Мерефа — Лозовая — Павлоград, построенная еще в 1960-х годах, соединяет четыре района: Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовской. Ее протяженность по области составляет 132 км. На балансе Службы автомобильных дорог — 123 км (участки по городам Первомайский и Лозовая находятся в коммунальной собственности местных громад). Эта трасса всегда очень загружена. Обследование, которое проводилось минувшим летом, показало, что транспортный поток достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Между тем капитального ремонта эта важная автомобильная артерия не видела более полувека. Ситуация изменилась с приходом на должность руководителя Харьковшины Юлии Светличной.
— Два года назад по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной была принята программа по диверсификации ремонта дорог в нашем регионе. Дорогу Мерефа — Лозовая — Павлоград мы понемногу ремонтируем уже третий год. В 2017 году восстановили 21 км, в 2018 году — 15 км. Были отремонтированы наиболее разрушенные участки в Змиевском, Первомайском и Лозовском районах, — рассказал начальник Службы автодорог в Харьковской области Евгений Зражевец.
В частности, на ремонт участка трассы, проходящий через центр Мерефы, по инициативе главы области Юлии Светличной было выделено 17 миллионов гривен. Не прошло и двух месяцев – и в городе появилось новое дорожное покрытие. По словам первого заместителя Мерефянского городского головы Вадима Зибнева, работы были проведены быстро и качественно.
— Чтобы вода после дождя не оставалась на проезжей части, профессионально сделали уклон, почистили водоотводные каналы, которые примыкают к дороге, — сообщил он. — Таким образом, мы можем продлить сроки эксплуатации этой трассы.
Водители маршруток, которые возят пассажиров по главной дороге Мерефы, радуются, что бесконечный ремонт автобусов, которые постоянно ломались из-за ям и колдобин на дороге, остались в прошлом – теперь почти четыре километра трассы, проходящей через центр Мерефы, они проезжают с комфортом. Мерефянский городской голова Вениамин Сытов отметил, что новая дорога – настоящий подарок жителям города. Впрочем, это радость не только для местных жителей — ведь по трассе, которая соединяет Мерефу с Лозовой, ежедневно проезжают десятки тысяч машин.
— Мерефянская громада низко-низко кланяется Юлии Александровне, которая поддержала ремонт этой дороги, находившейся в таком ужасном состоянии, что по ней невозможно было проехать. Все работы были под личным контролем руководителя области, — добавил Вениамин Сытов. – Когда люди увидели новую трассу – не передать словами, как они радовались.
В этом году планируется восстановить еще 75 км дороги — инициативу главы ХОГА Юлии Светличной по глобальному ремонту участка от Мерефы до Лозовой поддержали на государственном уровне.
— Мы понимаем важность проекта. Работы будут проводиться согласно утвержденному графику. Начать планируем в марте, завершить — в ноябре, — сообщил начальник Службы автодорог в Харьковской области Евгений Зражевец. — Средства на ремонт этого направления благодаря инициативе Юлии Светличной выделяет государство.
По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, в марте начнутся подготовительные работы.
— Будем срезать старое покрытие, а к основным работам приступим, когда сойдет снег, — уточнил он. – Полностью планируем заменить покрытие на участке от Мерефы до Лозовой – это 71,3 км. Также будет восстановлено несколько километров покрытия по территории Лозовой. Посмотрим по стоимости материала – если не сильно подорожает, сделаем еще пару-тройку километров за чертой города. Но это будет зависеть от уровня инфляции в течение года. Кроме того, отремонтируем четыре моста: в Тарановке Змиевского района, Катериновке Лозовского района (перед Лозовой) и еще два — за Лозовой.
Работа предстоит масштабная. Дорогу будут восстанавливать по новой технологии, которую впервые применили в прошлом году.
— Сначала будем усиливать основание смесью щебня, гранитного отсева и цемента – примерно сантиметров восемнадцать, – пояснил Сергей Пляка. – Потом начнем укладывать асфальт с применением битума, чтобы увеличить прочность покрытия. После этого будем наносить разметку и устанавливать дорожные знаки.
Целый комплекс ремонтных работ ожидает и четыре моста.
— В Тарановке, например, будем менять тротуарные блоки, усиливать конструкцию путем установки дополнительных плит и бетонирования. Будет проведена гидроизоляция, замена водоотводов, — рассказал Сергей Пляка. – Аналогичные работы будут проведены на других мостах.