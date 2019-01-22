Гражданка Украины Елена Бойко, которая в Москве регулярно критиковала украинские власти и выступала в поддержку террористов «Л/ДНР», заявила, что Россия ее «вышвырнула« как «грязную тряпку».

Об этом, как сообщает НВ, она заявила, комментируя свое выдворение с территории России, куда она сбежала после начала расследования СБУ о посягательстве на территориальную целостность и государственной измене."Это огромный удар по имиджу России. Россия своих не бросает? Нет, она их просто пережевывает и выплевывает… Меня вышвырнули, как грязную тряпку использованную", - пожаловалась она.Кроме того, Бойко посоветовала другим прокремлевски настроенным гражданам Украины, которые находятся на территории РФ "как можно скорее удирать из России".Ранее сообщалось, что российские власти выдворили Бойко в Украину, где ее обвиняют в госизмене.После этого она была задержана и взята под стражу на два месяца.Напомним, Бойко сбежала из Украины после того, как к ней с обыском пришли сотрудники СБУ.Следственные действия были связаны с уголовными производствами о посягательстве на территориальную целостность и государственной измене.В России Бойко часто участвовала в политических шоу в качестве "эксперта" по Украине, где транслировала свои сепаратистские взгляды и поддерживала пророссийские террористические организации.Впрочем, несмотря на поддержку российской агрессии, суд Москвы признал ее виновной в нарушении правил пребывания на территории РФ, оштрафовал и принял решение о ее выдворении за пределы страны.