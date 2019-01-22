Успешное внедрение концепции «Новой украинской школы», открытие новых учебных заведений, оснащение их современным оборудованием — на Харьковщине создаются все условия, чтобы дети не только в областном центре, но и в самой маленькой сельской школе могли получать качественное образование.

Сельское образование приближается к уровню городского

В Знаменку вернулась собственная начальная школа

В Нововодолажском районе поселился «Добрячок»

Современным школам – современное оснащение

Медиатека — площадка нового образовательного пространства

Харьковщина без окраин — один из приоритетов, обозначенных главой области Юлией Светличной.На Харьковщине создаются все условия для воплощения в жизнь концепции «Новой украинской школы».— У нас хорошие образовательные традиции и прочная научная школа. Мы открыты для новых идей, — отметила Юлия Светличная.В этом учебном году в Харьковской области учебные заведения, работающие по принципу «Новой украинской школы» распахнули двери почти для 27 тысяч первоклашек.— Все обязательства, которые взяло на себя государство, выполнены. Есть своевременное финансирование, субвенции и полная поддержка правительства. Это позволяет обеспечить переход на новые стандарты во всех учебных заведениях области, которые имеют начальные классы, а таких более 700, — сказала Юлия Светличная.Глава области отмечает: «Новая украинская школа» — это начальный этап в формировании личности нового гражданина.— Главная идея «Новой украинской школы» — это наполнение. Наполнение уроков новой интересной информацией, а классов – современным оборудованием. В целом программа должна предоставить возможность детям чувствовать себя свободно, комфортно и получать вдохновение, — уверена председатель ХОГА.На днях Юлия Светличная посетила 116-ю харьковскую гимназию, где ознакомилась с работой учреждения и реализацией концепции «Новой украинской школы», а также пообщалась с коллективом и учениками, которые демонстрируют одни из лучших результатов на ученических олимпиадах и конкурсах Малой академии наук, где защищают научно-исследовательские работы.— Мы уделяем особое внимание развитию и поддержке образования в области. Это дает возможность повышать квалификацию учителей и, безусловно, добиваться более высоких результатов от учеников, — отметила руководитель области. — Не бывает неспособных детей. Главное – привить ребенку желание и поддержать его в этом. И у наших учителей это получается. Поэтому мы приехали со словами благодарности в гимназию №116, у которой хорошие традиции и которая пишет новую историю достижений.Председатель ХОГА передала государственную награду директору гимназии — Оксане Бугаковой, которой присвоено звание «Почетный работник образования».— Это моя жизнь, я живу этим уже более 30 лет. И государственная награда — наверное, мой педагогический Олимп, но она вдохновляет меня на еще более серьезные шаги в работе, — поблагодарила Оксана Бугакова.Сфера образования находится в зоне пристального внимания главы области и остается приоритетным направлением развития области в нынешнем году.— За последний год капремонт проведен в 200 школах области, и в 2019 году мы продолжим эту работу. Учреждения образования нуждаются в новой технике, поэтому мы закупили свыше полутора тысяч компьютеров и прочее оборудование более чем для ста кабинетов в сельских школах, чтобы дети имели возможность добиваться хороших результатов, – рассказала глава области.Юлия Светличная отметила, что руководство области делает акцент на развитии сферы образования именно в селах и ставит перед собой задачу — создать равные условия для школьников как областного центра, так и самой маленькой сельской школы.— В городе и в селе дети должны иметь одинаковые возможности, — считает председатель ХОГА. – И нам приятно констатировать, что сельское образование уже подтягивается к уровню городского. Талантливые дети живут не только в областных центрах. Главное — поддержать, вдохновить, дать возможность поверить в себя и, безусловно, предоставить все необходимое, чтобы ребенок смог добиться того, чего хочет.Во всех районах области восстанавливаются и открываются новые учебные заведения. Например, в поселок Знаменка Нововодолажского района вернули после капитального ремонта начальную школу.Знаменка находится почти в 50 километрах от Харькова. В нем проживает всего двести пятьдесят человек. Школу здесь закрыли еще пять лет назад, и детворе приходилось ездить на учебу в ближайшие поселки — Просяное и Старую Водолагу. По инициативе председателя ХОГА ситуацию исправили, в Знаменке снова появилась собственная начальная школа.— Это событие еще раз доказывает, что Харьковщина развивается. Реформы, в том числе реформа децентрализации и создание объединенных территориальных громад дают свой результат. В Знаменке уменьшилось количество детей, и пять лет назад школа там была закрыта. С просьбой восстановить заведение громада обратилась к председателю ХОГА Юлии Светличной. И теперь школа вновь открыла двери для детей, - сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.Посмотреть на обновленную школу, о которой мечтали не один год, собрались все жители поселка.— Приложив большие усилия, руководство области создало такое прекрасное учебное заведение, в котором мы рады работать. Здесь светло, тепло и очень красиво, — отметила заведующая Знаменским филиалом Нововодолажского лицея № 2 Наталья Барин.Школа рассчитана на четыре класса. Пока работает три, в которых учится четырнадцать детей. Открыть еще один класс планируется уже в сентябре этого года.— Проект удалось реализовать благодаря совместной работе ОТГ и облгосадминистрации. Теперь дети смогут посещать школу, которая расположена рядом с домом. Родителям не придется возить их в соседние населенные пункты. Мы благодарны председателю ХОГА Юлии Светличной за постоянную поддержку наших инициатив, — сказал председатель Нововодолажской ОТГ Александр Есин.В обновленное здание переехал и детский сад, который ранее размещался в старом помещении и работал неполный день — до 12 часов. Сейчас садик посещает десять детей, но вообще он рассчитан на 20 мест. Здесь есть отдельная спальная комната и большая игровая зона.— Нам очень нравится. Здесь очень красиво, чисто и главное — тепло, — призналась заведующая дошкольного учебного заведения «Добрячок» Евгения Прозапас.Развитие дошкольных учреждений в регионе является приоритетным направлением в работе главы области Юлии Светличной и ее команды. Только за последние два года на Харьковщине было создано более трех тысяч дополнительных мест в детских садах. За минувший в области было создано более 20 новых детских садов, а это более полутора тысяч мест.— Для детей сегодня есть все условия, чтобы учиться в начальной школе и посещать дошкольные учебные заведения. Это та программа, которую мы внедряем в Харьковской области, — подчеркнул Анатолий Бабичев.На этот год планы не менее амбициозные.— В 2019 году гуманитарная сфера также будет приоритетной. Будем реконструировать и строить новые детские сады. Мы предусмотрели финансирование на эти цели, будем увеличивать количество мест для детей там, где это необходимо. Кроме того, приложим все усилия для того, чтобы закупать качественное оборудование и мебель, — заверила Юлия Светличная.Юлия Светличная подчеркивает, что концентрация средств государственного, областного и местных бюджетов для обновления и строительство учебных учреждений способны обеспечить европейское качество обучения. И действительно, в области не только открываются новые школы – глава области уделяет огромное внимание укреплению материально-технической базы учебных заведений.В феврале прошлого года во время визита в Нововодолажский район Юлия Светличная заверила учащихся лицея, что заведение получит новый школьный автобус и два предметных кабинета. Ключи от транспортного средства для школьников вручили директору учебного заведения летом 2018 года и тогда же были выделены необходимые средства для оснащения кабинетов химии и биологии новейшим мультимедийным оборудованием.— Все, что обещает председатель ХОГА Юлия Светличная, она выполняет. Хочу вам сказать, что таким оборудованием может похвастаться не каждая школа в областном центре, — отметил Анатолий Бабичев. — И это только начало. Мы делаем все для того, чтобы детям было интересно учиться, чтобы ученики получали качественное образование. Это наша с вами совместная работа, и только вместе мы сможем сделать жизнь в Харьковской области лучше.Нововодолажский лицей № 2 является опорным учреждением — в его состав входят два филиала: Знаменский и Федоровский. Здесь учатся 427 детей.— Мечты сбываются. И мы очень благодарны председателю ХОГА Юлии Светличной за то, что услышала наши пожелания и поддержала. Современное оборудование действительно нам нужно, нужно нашим детям, — сказала директор Нововодолажского лицея Вита Зощук.Кстати, в 2018 году для школ Новой Водолаги было приобретено три автобуса. На днях Анатолий Бабичев передал ключи от нового школьного транспорта, который будет возить детей из села Новоселовка до трех центральных учебных заведений в Новой Водолаге.Харьковская область оказалась в числе лидеров по внедрению инклюзивного образования – проекты медиатек и ресурсных комнат активно реализуются в школах по всему региону. За 2018 год Юлия Светличная запланировала открыть 15 ресурсных комнат и 25 медиатек, а в каждом районе Харьковской области — инклюзивно-ресурсный центр.— Возможности у детей должны быть равными, независимо от того, где они живут — в областном центре, маленьком городке или отдаленном районе, – подчеркнула глава области.План был перевыполнен: на Харьковщине уже появилось 25 медиатек, а вместо обещанных 15 ресурсных комнат создано 20. Все районы Харьковской области охвачены услугами инклюзивного образования. В 27 районах уже имеется 30 инклюзивно-ресурсных центров.И работа эта активно продолжается. Так, на днях в Нововодолажском лицее открыли современную библиотеку — медиатеку, которая не только предоставляет обширные возможности для учеников в получении знаний, но и делает более доступным образование для детей с инвалидностью.— Мне очень приятно находиться в вашем прекрасном заведении. С открытием библиотеки, я уверен, и обучение детей, и работа педагогов станут еще более интересными. Думаю, что это только начало. Библиотека — то место, где могут собираться учащиеся и педагоги, обсуждать проекты и их реализовывать. Ждем вас в нашей большой команде, чтобы вместе развивать Харьковскую область, – обратился к детям Анатолий Бабичев. – Внимание облгосадминистрации и лично председателя ХОГА Юлии Светличной направлено на то, чтобы укреплять материально-техническую базу учебных заведений.Библиотека в Нововодолажском лицее стала площадкой для нового образовательного пространства, где дети смогут не только получить знания в современном формате, но и отдохнуть, пообщаться и поиграть. В помещении есть учебная и развлекательная литература, ноутбуки, подключенные к интернету, мультимедийный проектор с электронной школьной доской.— Я считаю, что это медиатека — яркий пример командной работы. Усилия облгосадминистрации, Нововодолажского поссовета, родителей и учащихся дали прекрасные результаты, — отметил директор Нововодолажского лицея №3 Михаил Ступак.