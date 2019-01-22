В подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента специалисты обнаружили ценности, утраченные 80 лет тому назад.

Об этом сообщает dknewsСтоимость клада, по предварительным подсчетам превышает один миллион долларов.Здание было построено в 1870 году, а под его подвалом, как выяснилось, находилось еще одно скрытое помещение. Вход в это помещение оказался заваленным и все это время был скрыт от посторонних глаз.Редкие произведения искусства, золотые и серебряные слитки, монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов - это и многое другое было найдено учеными Национального университета Узбекистана.Среди найденных вещей экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова, предметы, когда-то принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий, а также пропавшие предметы из дома генерала Джурабека.Были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII - XVII веков, ранее считавшихся утерянными. Вместе с книгами найдены десятки документов времен узбекского ханства.Сейчас находки перевозятся в музей. Изучение места обнаружения клада продолжается группой экспертов археологов. Из-за высокой исторической ценности коллекция взята под государственную охрану.