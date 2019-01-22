Сегодня мы отмечаем 100-летие одного из важнейших событий украинской истории – провозглашения Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная

Объединение украинских земель, веками разделенных и порабощенных различными империями, стало основополагающим событием для дальнейшего государственного строительства. Фундамент современной украинской государственности был заложен именно тогда, сто лет назад – во время бурных событий Украинской революции 1917-1921 годов.Однако сегодня День Соборности является для нас не только исторической датой. Это очень современный праздник, символическое значение которого трудно переоценить. Ведь единство не только земель, но (и это главное) самих граждан Украины остается ключевым фактором для дальнейшего развития нашего государства. Только общими, соборными усилиями мы можем отстоять свою независимость, защитить украинскую землю и достичь того будущего, о котором мечтали поколения украинцев. Будущего свободной, независимой и развитой европейской страны.У нас могут быть разные взгляды, религии и языки, на которых говорим, но нас объединяют общие цели, мечты и Украина в сердце.С Днем Соборности, дорогие земляки! Единства и развития всем нам!