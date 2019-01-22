В Украине отменили «ночные тарифы» на свет.Кого оставили без льгот и как теперь можно сэкономить на электричестве, выяснял «Вечерний Харьков» – в редакцию обратился харьковчанин Анатолий, который прослышал о том, что в Украине отменили «ночные тарифы» на электричество.
— Слышал краем уха по радио, — сообщил он. – Неужели правда? В связи с чем? А я вот только собирался устанавливать двухзонный счетчик, чтобы свет меньше нагорал.
Вопрос читателя мы переадресовали начальнику управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимиру Скичко, который подтвердил, что «ночной тариф» действительно отменили, но только для юридических лиц.
— В частности, это касается садовых и дачных обществ. Соответствующий документ приняла Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг.
В НКРЭКУ объясняют, что такие действия являются необходимой мерой для запуска рынка электроэнергии с целью выравнивания тарифов, — уточнил Владимир Скичко. — Для населения «ночной тариф» на электроэнергию по-прежнему действует, то есть в период с 11 часов вечера до семи утра он вдвое ниже.
Но чтобы сэкономить на электричестве, необходимо установить двухзонный или трехзонный счетчик.
— Приобрести приборы учета можно в специализированных магазинах, — подсказывает Владимир Скичко. – Чтобы не ошибиться с выбором, можно обратиться за консультацией в облэнерго. Специалисты расскажут о требованиях, которые предъявляются к приборам, посоветуют, какой годится для использования, а какой – нет. Перечня рекомендованных счетчиков не существует, потому что это можно расценить как навязывание определенных моделей. Для установки такого счетчика необходимо всего-навсего написать заявление в облэнерго.
Воспользовавшись программой по энергоэффективности, так называемыми «теплыми кредитами», — можно получить еще и безвозмездное возмещение на приобретение такого счетчика в размере 35% от его стоимости. Если, например, трехфазный электросчетчик для квартиры с электроплитой у производителя стоит 3200 гривен, то государство компенсирует вам 1120 гривен. Стоимость электросчетчика для дома или квартиры с газовой плитой, где не нужна большая мощность прибора учета, колеблется от 1200 до 1500 грн. В таком случае, учитывая возмещение 35% стоимости, счетчик обойдется в 975 гривен.