Назначение субсидии и помощи при рождении ребенка, выписка о земельном участке и регистрация ЧП, получение справки о составе семьи и о несудимости – всеми этими услугами можно воспользоваться, не выходя из дома или рабочего кабинета.

Украинцы могут получить 117 электронных услуг. Правда, некоторые из них электронные лишь частично – в частности, когда необходимый комплект документов подается через информационно-телекоммуникационную систему, а результат услуги выдается в центре предоставления административных услуг или когда человек записывается на получение заграничного паспорта в электронную очередь, а сдает документы в отделение миграционной службы.Как рассказала директор Департамента по повышению конкурентоспособности региона Харьковской облгосадминистрации Надежда Кривицкая, с декабря 2018 года Государственная миграционная служба ввела сервис QR-код.— Сервис, позволяющий предварительно подать информацию, которая впоследствии будет внесена в Единый государственный демографический реестр о физическом лице, которое обращается именно за услугой получения загранпаспорта с электронным носителем, — уточнила директор департамента. — Это сокращает время получения государственной услуги в подразделении ГМС.Полный перечень сервисов, доступных физическим и юридическим лицам, можно найти на Едином государственном портале административных услуг или на сайте Кабмина. Там доступны описания услуг, информация об их стоимости, перечень документов, необходимых для получения услуги, срок ее предоставления и возможные причины отказа.Кроме того, информация имеется на сайтах субъектов предоставления электронных услуг, в частности, на сайте Минюста, Минсоцполитики (назначение субсидии и пособия по рождению ребенка), Государственной миграционной службы, главного сервисного центра МВД (можно получить справку о несудимости), Госгеокадастра, Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, Минэкологии, Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы и т.д. Электронные услуги доступны и на сайтах учреждений, соответствующие разделы есть и на сайте Харьковской облгосадминистрации.На портале электронных сервисов Харькова доступны семь услуг.— Заказ справки о лицах, место жительства или пребывания которых зарегистрированы по адресу недвижимого имущества; заказ справки о месте жительства лица; заказ справки о месте жительства лица по соответствующему адресу недвижимого имущества; заказ справки о зарегистрированных в жилом помещении лиц (справка о составе семьи); заказ технического паспорта в КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»,— уточнила Надежда Кривицкая.Самыми популярными электронными услугами, по словам специалиста, являются: получение выписки о земельном участке, назначение субсидии, назначение помощи при рождении ребенка, регистрация ЧП, декларативные услуги в строительстве.Однако воспользоваться электронной услугой возможно лишь при наличии цифровой подписи, предупреждает Надежда Кривицкая. Согласно закону об электронных доверительных услугах, который вступил в силу в ноябре прошлого года, стать обладателем электронного ключа можно только при условии личного присутствия — получить электронную цифровую подпись по доверенности невозможно.— Для физических лиц есть такие возможности — генерация подписи через «Приват24», через сертифицированные центры Министерства юстиции, — подсказывает Надежда Кривицкая. — Услуга по генерации ключей доступна также в Региональном центре предоставления административных услуг.Еще одним инструментом идентификации является Mobile ID или Bank ID. В Харьковской области обратиться за получением электронной доверительной услуги можно в отделение квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг – то есть обратиться в контактные центры мобильных операторов, предоставить необходимые документы и получить новую сим-карту с идентификационными данными.— Вступление в силу закона об электронных доверительных услугах также позволило ввести такой инструмент идентификации, как Mobilе ID (важно не путать с услугой по СМС-информирования), — отметила Надежда Кривицкая. — Mobile ID — это услуга мобильного оператора, с помощью которой производится идентификация личности и подтверждение цифровой подписью электронных документов. Mobile ID является электронной подписью, «вшитой» в специальную SIM-карту, которую можно получить у оператора в центре, имеющем специальное оборудование.