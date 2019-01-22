Харьковщина – единственный регион Украины, где на протяжении последних трех лет растут объемы промышленного производства.

Харьковщина превышает всеукраинские показатели в три раза

Чем обусловлен успех предприятий

Предприятия дают возможность области развиваться

Диверсификация рынков сбыта проведена успешно

По инициативе Юлии Светличной на предприятиях растут зарплаты

— Экономика Харьковской области базируется на многоотраслевой промышленности, крупном сельском хозяйстве и сфере услуг. И промышленность здесь играет главную роль.Главный показатель развития промышленности – это индекс промышленной продукции. Так вот, на Харьковщине за 11 месяцев 2018 года он составил 101,5%. На протяжении последних трех лет этот показатель постоянно растет. В 2016 году рост составил 6,7%, в 2017-м – 6,1%, за 11 месяцев 2018-го – 1,5%.Еще один важный показатель – объем реализации продукции. В Харьковской области он составил 170 млрд гривен, то есть около 7% предприятий работают с прибылью. Это хороший результат. В конце 2017 года глава области Юлия Светличная начала объезд предприятий – знакомилась с коллективами, непосредственно на местах определяла проблемы. И одним их ключевых вопросов, который повлияет на итоги 2018 года, стал уровень заработной платы. Основная задача, которую ставила глава области при работе с любым предприятием, – это увеличение зарплаты. Если мы видим увеличение объема производства, объема реализованной продукции, улучшение производственных отношений, то, безусловно, должны улучшаться условия труда и увеличиваться заработная плата. За 2018 год зарплата на предприятиях Харьковщины увеличилась на 21% и составляет более восьми тысяч гривен в месяц.Это основные показатели, которые свидетельствуют о развитии промышленности в Харьковском регионе.— На самом деле за 11 месяцев 2018 года индекс промышленной продукции по Украине составляет 101,6%. Но правильно было бы рассматривать кумулятивный рост экономики за последние три года. Так вот, кумулятивный рост производства (то есть за текущий и предыдущие периоды) по Харьковской области составляет 13,2%, а по Украине — 4,9% . Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Харьковская область действительно превышает средние показатели по Украине почти в три раза.— Харьковская область представлена практически всеми отраслями промышленности. Ведущими являются добывающая, перерабатывающая промышленность (пищевая, производство напитков, табачных изделий), машиностроение. Довольно высокий рост наблюдается в химической отрасли, а также в производстве изделий из дерева и фармацевтических товаров.При этом машиностроение в Харьковской области – одна из самых активно развивающихся отраслей. По удельному весу производства и реализации продукции машиностроения Харьковщина занимает вторую позицию в стране и демонстрирует очень высокий рост. На сегодняшний день наш регион считается центром машиностроения восточной Украины. Наши предприятия-гиганты – «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Свет шахтера», «Южкабель» и т. д. – наращивают объемы производства и реализации продукции. Очень хороший рост демонстрируют 17 предприятий «Укроборонпрома».— Главное, что удалось сделать общими усилиями – и облгосадминистрации, и руководства предприятий, – загрузить практически всю промышленность, и в первую очередь машиностроение. Здесь существенную роль сыграла областная администрация и лично глава области Юлия Светличная. С 2017 года Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» завершается хорошими контрактами. Два года назад было подписано контрактов на сумму почти пять миллиардов гривен. Это дало возможность загрузить основные предприятия машиностроения и «Укроборонпрома» практически на 100%. Еще и остался задел на следующие годы.В 2018 году на юбилейном инвестиционном форуме по инициативе главы области были подписаны контракты с «Турбоатомом» и «Электротяжмашем», которые касаются модернизации тепловых станций. Например, «Турбоатом» подписал контракт с Донбассэнерго на модернизацию Славянской ТЭС и серьезный меморандум с европейским гигантом машиностроения – компанией «Сименс» (Германия) на модернизацию тепловых установок и турбин на тепловых и атомных станциях. «Электротяжмаш», который очень хорошо работает в кооперации с «Турбоатомом», также подписал отдельный контракт с «Богданмоторс» (Украина). И таких примеров очень много. По итогам Х Международного инвестиционного форума заключено контрактов на сумму шесть миллиарлов гривен. Это то, что дает возможность работать нашим предприятиям – загрузка, производственные силы, общая система инвестирования и создание климата для нормальной работы.— 70% налогов поступает от промышленности, и они остаются в местных и в областном бюджетах. 30% занятого населения работает в различных промышленных отраслях. 60% прибыли области дает именно промышленность. Поэтому промышленность играет огромную роль в социально-экономическом развитии области. Это налоги – на сегодняшний день у нас есть предприятия, которые платят до миллиарда налогов в год. Это рабочие места для 155 тысяч жителей Харьковской области.Пополнение бюджета за счет промышленности – это часть процесса децентрализации на практике. Только за 2018 год удалось отстроить более 450 объектов социально-экономической инфраструктуры области – в том числе и за счет промышленных предприятий, чей удельный вес налогов составляет 70%. Это громаднейшая цифра, которая превышает показатели 2017 года в 2,5-3 раза. Благодаря этим средствам в наших школах уже нет старых окон, старых дверей, закупается новое оборудование и новая мебель. Появилась возможность выделения денег на строительство сельских амбулаторий в области – в рамках медицинской реформы, направленной на улучшение качества медицинских услуг прежде всего в селе.Именно промышленные предприятия дают возможность развивать социальную и гуманитарную сферы и в Харьковской области.— Безусловно, научные учреждения Харьковщины способствуют развитию промышленности. Сегодня наблюдается тесная связь промышленных предприятий со многими вузами, научно-исследовательскими институтами Харьковской области. У нас имеется достаточная научная база, чтобы развивать промышленность. Например, один из крупнейших бронетанковых кластеров сосредоточен именно на Харьковщине. Конструкторское бюро занимается разработкой новых видов техники, которая затем производится. Разрабатываются новые виды стали. В 2018 году они впервые были продемонстрированы на новой технике, которая будет поставляться Вооруженным силам Украины. То есть связь между промышленностью и наукой — самая крепкая, и наши вузы, НИИ только помогают развитию производства.— Действительно, в связи с агрессией РФ в 2014 году все предприятия Харьковщины столкнулись с нарушением производственных отношений, которые существовали раньше. Поэтому одними из главных задач были диверсификация рынков и импортозамещение. И с этими задачами успешно справилось большинство предприятий.Доля российского рынка у некоторых предприятий до 2014 года достигала 90%, на сегодняшний день у нас практически нет серьезных связей с российским рынком. Например, у «Южкабеля» сейчас прекрасные контракты с Польшей, Венгрией, Италией, Китаем, Францией. Предприятия «Укроборонпрома» полностью провели импортозамещение.Продолжаем искать новые рынки. Для этого облгосадминистрация и проводит ежегодно инвестиционные форумы, на которых присутствуют десятки иностранных делегаций, громадное количество бизнес-структур из разных государств. На сегодняшний день мы выходим на активную работу с бизнес-структурами Японии, стран Европейского союза, в частности, Польши. Все это свидетельствует о том, что диверсификация рынков успешно проведена, и это дает возможность развиваться нашей промышленности.— Главная задача для любого предприятия – загруженность производства. Первая проблема, возникшая в 2014-2015 годах – обвал производства за счет агрессии РФ, потеря территорий, промышленного потенциала, производственных связей. Есть проблемы, связанные с тем, что на сегодняшний день еще не выполнены задачи, которые ставились перед правительством по поддержке промышленной сферы. К сожалению, нет еще программ по развитию промышленности, хотя бы на определенные периоды. Нет системы работы промышленных предприятий. Недостаточно налажено налогообложение. Приведу пример – многие предприятия приобретают станки в Японии и Германии, где работают отдельные законы, связанные со станкостроением, которые поддерживают производителя, и там минимальные кредиты – 0,1%, тогда как у нас – 15%. О каком развитии можно говорить?Конечно же, не последнюю роль играет рост цен на энергоносители. Хотя я глубоко уверен, что при нормальном финансировании предприятий, при нормальной загрузке, работе рынков, при выходе на новые рынки это все можно решить. Есть проблемы с тем, что у нас устаревшее, энергоемкое оборудование. И тут вопросы энергозамещения нужно решать каждому предприятию.— Первое – это создание условий, которые позволяют заключать договоры. Второе – коммуникация с центральными органами власти и органами управления предприятий.В конце 2018 года глава области посетила «Электротяжмаш» — громаднейшее предприятие, гигант энергомашиностроения. Была встреча с коллективом предприятия, потом был организован личный прием граждан. И опять встал вопрос о повышении заработной платы. Мы еще раз проанализировали финансовый план, предоставленный предприятием, и увидели, что при нынешнем экономическом росте предприятия, при хорошей загрузке вполне можно изменить финансовый план в сторону увеличения заработной платы, что и произошло. Если первоначально было предусмотрено увеличение в пределах 10% в течение 2019 года, то после анализа документа увеличение произошло на 18-20%, а по отдельным категориям сотрудников – еще больше. И это правильная организационная роль облгосадминистрации и лично Юлии Светличной.ХОГА создает условия для развития инвестиционного климата – тесно сотрудничает со многими международными организациями, которые делают финансовые вливания в нашу промышленность. Мы не можем говорить о массовости, но мы говорим о системе, которая существует на сегодняшний день, и о динамике. Достаточно много инвестиций приходит в пищевую промышленность, и сегодня она имеет индекс промышленного производства +21%, что свидетельствует о ее развитии.Мы организовываем различные встречи, поездки в страны, где проходят деловые встречи и подписываются контракты, меморандумы. Кроме этого, благодаря меморандуму, подписанному между «Укроборонпромом» и ХОГА, была аккумулирована работа более 150 предприятий. Помимо загрузки непосредственно предприятий «Укроборонпрома» загружаются и предприятия, которые с ними сотрудничают. Например, заводу им. Малышева, который на протяжении трех лет увеличил объем производства на 35%, кооперация позволяет расшить свое влияние и подтянуть к себе другие предприятия, которые сейчас активно работают с «Укроборонпромом». Таких примеров очень много.После выезда на предприятие «Коммунар» и проведения там личного приема граждан Юлия Светличная отметила, что недостаточно было коммуникационных связей этого предприятия с «Укрзалізницею». И в течение короткого промежутка времени этот контакт был налажен – «Коммунар» имеет определенные заказы от украинской железной дороги. А это – выполнение программ, заработные платы, защита людей.